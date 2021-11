Le Groupe Société Générale Maroc a été triplement primé par le support de référence internationale « EMEA Finance Magazine », lors de l’édition 2021 des African Banking Awards. Il s’agit du prix « Meilleure banque étrangère » pour Société Générale Maroc, du prix « Meilleur gestionnaire d’actifs » pour Sogécapital Gestion et du prix « Meilleur courtier » pour Sogécapital Bourse, fait savoir le groupe dans un communiqué. « Cette triple consécration illustre l’élan d’un collectif fort au service de la clientèle de Société Générale Maroc et réaffirme son positionnement de banque engagée et investie dans l’économie marocaine », souligne la même source.

Cité par le communiqué, le Directeur Banque d’investissement-Société Générale Maroc, Larbi Mouline, a affirmé : « Nous sommes honorés et fiers de remporter ces trois prix qui viennent une fois encore confirmer l’excellence opérationnelle de nos filiales dans les métiers de gestion d’actifs et d’intermédiation boursière, ainsi que la position de leader qu’occupe Société Générale parmi les banques internationales présentes au Maroc ».

