Africa Security Forum : La coopération internationale face à ses défis

Le Centre de Recherche et d’Etudes Géostratégiques, ATLANTIS, co-organise avec le Forum International des Technologies de la Sécurité, FITS, l’Africa Security Forum 2018, rencontre annuelle qui réunit les acteurs les plus influents du domaine de la sécurité et de la défense à l’échelle internationale. Se déroulant au Maroc, à l’instar des précédentes éditions, Africa Security Forum 2018 se tiendra à Rabat du 21 au 23 novembre 2018 et accueillera près de 400 participants issus de 50 pays. L’édition 2018 de l’ASF se tiendra cette année sous le thème «Redéfinir les Axes de la Coopération Internationale face aux menaces du XXIème Siècle». Initié par le Centre de Recherche et d’Etudes Géostratégiques, ATLANTIS, et co-organisé avec le Forum International des Technologies de la Sécurité, FITS, l’Africa Security Forum est le fruit de la collaboration entre deux organismes indépendants spécialisés en matière de sécurité et de défense. Atlantis, Centre de Recherche et d’Études Géostratégiques est une association à but non lucratif créée le 27 Janvier 2015. Attaché à son indépendance politique et intellectuelle, le Think tank s’est fixé comme mission de participer activement au débat de la Cité en ce qui concerne les thématiques sociales, économiques et géostratégiques au travers du prisme de la sécurité et de la défense. Présidé par Driss Benomar, par ailleurs Président d’un groupe marocain spécialisé dans les problématiques sécuritaires de haut niveau, Atlantis axe sa démarche sur la compréhension et l’analyse des problématiques nouvelles impactant notre monde et portant un enjeu sécuritaire.

