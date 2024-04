Xlinks First Ltd. a révélé un nouvel investissement de 14,1 millions de dollars de la part de l’Africa Finance Corporation (AFC), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, pour avancer dans le développement de son projet de câble électrique reliant le Maroc au Royaume-Uni. Ce projet vise à fournir de l’énergie propre, fiable et abordable du Maroc vers la Grande-Bretagne dans les dix prochaines années.

L’investissement de l’AFC souligne l’importance du projet, mettant en évidence le leadership du Maroc en matière d’énergies renouvelables et la capacité de l’Afrique à contribuer à la transition énergétique mondiale. Une fois terminé, le projet générera 3,6 GW d’énergie propre grâce à l’éolien et au solaire, complétés par un système de stockage par batterie, couvrant 8 % de la demande actuelle d’électricité britannique et capable d’alimenter plus de 7 millions de foyers. Les installations de production et de stockage seront basées dans le sud du Maroc et connectées exclusivement au Royaume-Uni via un câble sous-marin de 4 000 km.

Ce projet va créer des milliers d’emplois, notamment dans les domaines qualifiés, avec des programmes de formation pour renforcer l’expertise marocaine dans les énergies renouvelables et consolider sa position de hub énergétique. Il favorisera également un écosystème industriel intégré des énergies renouvelables, englobant la production, le transport et la transformation d’équipements.

Samaila Zubairu, PDG de l’AFC, a affirmé que ce projet illustre le rôle de l’Afrique dans le passage mondial vers des énergies propres et dans la lutte contre les changements climatiques, en utilisant l’énergie du Sahara pour soutenir la transition énergétique de l’Europe.

James Humfrey, PDG de Xlinks First, a souligné l’importance de l’investissement de l’AFC, notant que cette collaboration s’aligne parfaitement avec la mission de l’AFC de stimuler le développement économique en Afrique. Il a également rappelé que d’autres investisseurs majeurs comme TAQA, TotalEnergies et Octopus Energy ont déjà soutenu le projet.

LNT avec CDP

Partagez cet article :