Dans un communiqué rendu public, Hit Radio souhaite adresser des clarifications « concernant des allégations circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias, concernant l’émission « Momo Ramadan Show » du 21 mars au cours de laquelle un auditeur invité à s’exprimer à l’antenne aurait volontairement simulé un vol de téléphone en plein direct ».

Et de poursuivre : « Nous tenons à réfuter avec force toute implication de la station dans la commission de ces actes, totalement contraires à nos valeurs. Hit Radio et ses collaborateurs se conforment à des principes éthiques et professionnels stricts ».

Hit Radio et ses collaborateurs se disent totalement étrangers à cette affaire et démentent tout lien avec les personnes à l’origine des faits présumés. Ils se disent aussi totalement disposés à coopérer avec les autorités compétentes pour tirer les choses au clair et permettre que la vérité soit établie.

Dans ce contexte, Hit Radio tient à exprimer son « respect inébranlable » pour les forces de sécurité et de justice. Et d’ajouter : « En face d’accusations infondées, nous nous réservons le droit de prendre toutes mesures légales contre ceux cherchant à ternir notre réputation par de fausses allégations. Nous voulons rassurer notre public et nos partenaires de notre dévouement constant à offrir un contenu de qualité, dans le respect des lois et des valeurs qui nous sont chères. Votre soutien continu est pour nous précieux, et nous nous engageons à préserver la confiance que vous nous accordez ».

LNT

