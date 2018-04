PARTAGER Affaire Bouâachrine : Le parquet général tacle et surprend la défense

Lundi 16 avril, 15h 30, salle n°7 du tribunal d’Appel de Casablanca. Pour l’audience de ce jour-là, le procureur général, Jamal Zennouri, était très attendu, après notamment une série de plaidoiries où la défense de l’accusé a débattu de tout, ou presque. A souligner que les avocats de Taoufiq Bouâchrine n’ont pas cessé, dès le début de cette affaire, le 8 mars dernier, de reprocher au parquet général le non respect des procédures juridiques prévues en la matière. Pis, ils ont même accusé les éléments de la PJ de falsification des aveux et des documents. Au passage, les avocats doutent de la véracité des pièces à convictions, des démarches d’inspection, des conditions d’arrestation, de l’instruction préliminaire… La défense n’a pas également cessé de demander le réexamen des empruntes sur les CD trouvés dans le bureau du directeur d’Akhbar Al Yaoum. Idem pour les témoignages des victimes.

En somme, les critiques, les reproches et les constats de la défense ont été marqués par un ton des plus acerbes. Et à vrai dire, la défense, composée d’une panoplie d’avocats de renom de la place, avec à leur tête le bâtonnier Abdellatif Bouâchrine, a posé de véritables problématiques juridiques et procédurales. C’est dire que le parquet général devait sans aucun doute apporter des réponses juridiquement convaincantes et d’un niveau analytique de qualité. Autrement dit, pas le droit à l’erreur.

Vers 15h 55, le juge Bouchaïb Farih donne le feu vert. Jamal Zennouri, lui aussi un vieux de la vieille, passe à l’action. Muni d’une boite pleine de documentations, PV, CD et autres pièces à conviction, il préfère commencer par annoncer la disposition du dossier. Et devant des avocats parfaitement attentionnés, il déclare : ‘‘Le dossier Bouachrine est fin-prêt pour jugement’’. Juste après, il décide de rentrer dans le vif du sujet de l’ordre du jour : répondre aux avocats. Et à toutes ces questions relatives aux falsifications des PV et aveux, le non respect du secret d’instruction et la présomption d’innocence, la violation des données personnelles, l’installation des caméras dans la salle d’audience, et autres vices de forme et de procédures… le représentant du parquet général a, semble-t-il, bien préparé sa propre ‘‘défense’’.

Droit comparé, jurisprudence, décisions de la Cour de Cassation, le procureur Zennouri a veillé à répondre comme il se doit à la défense, et, partant, convaincre le juge de la bonne volonté de la démarche du parquet. Point par point, il a tout passé au peigne fin. Ce fut un véritable cour magistral.

Mais au-delà, il est important de constater que le représentant du parquet général reste à l’aise dans cette affaire. Il se présente comme calme, sage et sûr de sa démarche et des preuves à conviction. D’ailleurs, à la fin de cette audience qui a duré plus de cinq heures, il n’a pas manqué de le démontrer entre les lignes : ‘‘Dans cette affaire, les preuves parlent d’elles-mêmes’’. Et à Bouachrine, il a dit : ‘‘Je n’ai rien falsifié et je ne vous ai pas menti; je n’ai rien contre vous et ce n’est nullement une affaire personnelle, mais j’ai les preuves qui témoignent de la dangerosité des faits’’.

Pour rappel, Taoufik Bouachrine est accusé de traite d’êtres humains, d’exploitation et d’abus de pouvoir à des fins sexuelles. Il est également accusé de chantage, de menace, de viol et de tentative de viol, de harcèlement sexuel, de débauche et d’avoir utilisé des moyens pour filmer et enregistrer. Le parquet précise qu’il s’agit de 50 films gravés sur CD et enregistrements vidéo numériques concernant 8 présumées victimes. Pas moins de 14 avocats sont sur la liste de la défense de l’accusé.

H.Z