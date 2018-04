PARTAGER Aéroports du Maroc : Poursuite de la croissance du trafic passagers

Les aéroports du Maroc ont enregistré, en mars dernier, un volume de trafic commercial de 1 856 644 passagers, soit une forte hausse de 17,69% par rapport à la même période de l’année 2017.

L’aéroport Mohammed V a accueilli plus de 40% du trafic passagers global, soit 790 005 passagers contre 716 667 passagers pour la même période de l’année 2017, en évolution de 10,23%, précise l’Office national des aéroports (ONDA), dans un communiqué.

Les aéroports Marrakech Menara et Agadir Al Massira poursuivent également leur croissance en enregistrant des taux d’évolution respectivement de 25,76% et 34,47%.

D’autre part, avec 210 640 passagers accueillis, le trafic domestique a, quant à lui, enregistré une croissance soutenue de 21,12%.

En augmentation de 17,27%, Le trafic aérien international qui représente 88,65% du trafic global, a atteint 1 646 004 passagers. Cette croissance du trafic aérien international s’explique principalement par la croissance continue enregistrée par le segment Europe (+20,07%).

Les meilleures performances ont été enregistrées par les segments de l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud avec respectivement +50,65% et +36,03%.

Les marchés du Moyen et Extrême orient, des pays du Maghreb et celui de l’Afrique ont, quant à eux, connu de légères hausses avec des taux de croissance respectifs de +0,88%, +4,31% et +3,00%.

Concernant le trafic mouvements d’avions, durant le mois de mars, il y a eu 15 340 mouvements d’avions, en hausse de 13,52% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 46,29% de ce trafic, Marrakech Menara de 21,28% et Agadir Al Massira de 8,34%.

Avec 21 091 mouvements, le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu, durant le même mois, une hausse de 8,7% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Le fret aérien a enregistré, pour sa part, une hausse de 11,02% par rapport à la même période de l’année précédente, il a ainsi atteint 7 576,14 tonnes contre 6 824,01 tonnes en mars 2017.

LNT avec Map