Dans un objectif d’amélioration de l’expérience client, l’aéroport Mohammed V de Casablanca a récemment mis en place une réorganisation de ses dispositifs de contrôle aux entrées. Les inspections par scanner et portique ont été déplacées, permettant ainsi d’éliminer les longues files d’attente et d’assurer une circulation plus fluide pour les voyageurs.

Désormais, les passagers peuvent accéder plus rapidement à l’aéroport via l’ensemble des points d’entrée, facilitant ainsi leur parcours dès leur arrivée. Cette optimisation a été rendue possible grâce à la coordination des différentes autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale, explique un communiqué de l’ONDA. Ensemble, ces instances ont repensé le dispositif de contrôle tout en garantissant le maintien de normes de sécurité strictes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à moderniser et optimiser l’expérience des passagers à travers plusieurs axes, incluant la fluidité des contrôles, le confort des installations et l’intégration de solutions technologiques innovantes.

L’aéroport de Marrakech sera le prochain à bénéficier de cette réorganisation dans les jours à venir, avant une extension progressive à d’autres aéroports du Royaume. De nouvelles mesures viendront renforcer cette dynamique, avec pour objectif principal d’améliorer l’expérience des voyageurs et de positionner les aéroports marocains parmi les références en matière d’efficacité et de qualité de service.

LNT avec CdP

