Aéronautique : Le Maroc vise 26 MMDH de CA et 23.000 nouveaux emplois en 2020

Le secteur aéronautique marocain vise à franchir la barre de 26 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et créer 23.000 nouveaux emplois en 2020, a affirmé le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy. « Nous sommes confiants sur la tenue des objectifs fixés pour le secteur de l’aéronautique: à savoir créer 23.000 nouveaux emplois, atteindre 26 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et doubler le taux d’intégration locale pour le porter à 35% en 2020 », a dit M. Elalamy à la MAP.

Le ministre a fait observer que les industriels, encouragés par la dynamique que connaît ce secteur, ont même revu à la hausse les objectifs et projettent une croissance annuelle de 20% contre 18% initialement. Ils visent aussi un taux d’intégration locale de 42% à l’issue du Plan d’Accélération Industrielle (PAI), a-t-il ajouté.

« Le secteur de l’aéronautique a réalisé une croissance de plus de 18% par rapport à 2016 »

M. Elalamy a en outre indiqué qu’avec l’engagement et la détermination que manifestent les opérateurs, ces objectifs seront largement atteints, voire dépassés. Le secteur de l’aéronautique a réalisé une croissance de plus de 18% par rapport à 2016, a-t-il relevé, attribuant cette évolution essentiellement à la conjoncture mondiale qui a été favorable en 2017 avec d’une part une demande réévaluée à 40.000 nouveaux appareils d’ici à 2030, et d’autre part au recours plus important des constructeurs aux sources émergentes, en raison de la contrainte de réduction des coûts imposée par les compagnies aériennes.

« Le bilan et les réalisations accomplies nous confortent dans notre vision », s’est-t-il encore réjoui, relevant que le secteur emploie aujourd’hui plus de 15.000 personnes. Il a également fait savoir qu’en 2017, la plateforme aéronautique s’est préparée à davantage d’internationalisation avec le lancement de l’écosystème Boeing qui a permis d’instituer la base industrielle marocaine comme plateforme émergente préférentielle pour l’industrie aéronautique. Et d’ajouter que les activités composites ont permis d’ancrer durablement l’industrie aéronautique, en se positionnant dès à présent sur cette technologie qui remplace progressivement les matériaux plus rigides actuellement utilisés.

La fin de l’année aura été marquée aussi par le lancement des écosystèmes moteur et matériaux composites, a-t-il affirmé, soulignant que les efforts déployés dans le cadre du PAI ont permis de densifier la « supply chain » nationale (gestion de la chaîne logistique). Le ministre a noté par ailleurs que le dernier taux d’intégration locale enregistré est de 29%, soit un gain de 12 points depuis le lancement du PAI, relevant que les responsables du secteur travaillent aux côtés des grands motoristes pour installer leurs fournisseurs et les aider à faire face à l’accélération des cadences de production.

LNT avec Map