PARTAGER Aéronautique: le GIMAS « ravi » de la reprise de Bombardier Maroc par Spirit

Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) s’est dit « ravi » de la reprise par Spirit AeroSystems Holding des activités aérostructures de Bombardier dont le site de la multinationale canadienne à Casablanca.

« Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme cette nouvelle évolution dans le secteur aéronautique et nous remercions Bombardier pour sa contribution à l’évolution du secteur au Maroc », a déclaré le président du GIMAS, Karim Cheikh, cité par un communiqué du Groupement

Et d’ajouter que « toujours dans notre rôle, nous soutiendrons Spirit AeroSystems, Inc. et les équipes locales dans la continuité de leurs activités au Maroc et dans la réussite de notre écosystème centré autour des aérostructures ».

« Cette bonne nouvelle vient couronner une semaine qui a mis en avant le savoir faire marocain dans le secteur aéronautique et spatial de notre pays », a-t-il dit, notant que dans le cadre de l’Aerospace Meetings Casablanca qui a eu lieu du 29 au 31 octobre à Casablanca, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique a présidé l’inauguration de deux nouveaux sites industriels de EFOA-Groupe WeAre et TECAERO Maroc – Groupe Tecalemit.

La manifestation a été aussi l’occasion de signer plusieurs conventions avec des acteurs nationaux et internationaux et de procéder à la pose de la première pierre de l’extension du site à Casablanca de Collins Aerospace Systems », a-t-il rappelé.

En vertu de l’accord entre les deux entités, Spirit acquerra les activités de Bombardier liées aux aérostructures et aux services après-vente de Belfast, au Royaume-Uni, de Casablanca au Maroc, ainsi que les installations d’aérostructures de maintenance, de réparation et de remise à neuf de composants de Dallas, aux États-Unis, dans le cadre d’une décision stratégique de Bombardier de se concentrer sur les trains et les avions d’affaires.

Cette acquisition est d’une contrepartie en espèces de 500 millions de dollars et la reprise de passifs d’une valeur comptable totale supérieure à 700 millions de dollars, y compris des avances gouvernementales remboursables et des passifs de retraite.

Spirit AeroSystems est un leader mondial de l’aérostructure et un des plus grands équipementiers qui fabrique des éléments de structure d’avions comme : fuselages, ailes et supports de réacteurs. Depuis 2005, Spirit AeroSystems est un sous-traitant de Boeing pour l’ensemble de ses appareils.

Le groupe emploie plus de 15.000 personnes à travers ses différents sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards de dollars.

LNT avec MAP