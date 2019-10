PARTAGER Aéronautique : Inauguration à Casablanca de deux sites industriels

Deux unités de production de composants aéronautiques ont été inaugurées, mardi à Nouaceur, par le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Il s’agit d’une nouvelle unité de production de la société marocaine d’étude et de fabrication des outillages aéronautiques (EFOA) – groupe « We are », installée à l’Aéropôle de Casablanca, et du site de Tacaero Maroc (groupe Tecalemit Aerospace), implantée à la zone industrielle Midparc.

D’une superficie de 2.350 m², l’unité EFOA – groupe « We are », qui a mobilisé un investissement de 50 millions de dirhams (MDH) avec la création de 55 postes d’emplois directs, est spécialisée dans l’outillage et la fabrication des pièces élémentaires chaudronnées et des sous-ensembles aéronautiques. La création de ce site, qui vient de renforcer la capacité de production de l’industrie aéronautique marocaine, fait suite à la signature, le 24 octobre 2018 au salon « Marrakech Air Show », d’un Mémorandum d’entente entre l’Office national des aéroports (ONDA) et l’EFOA.

S’agissant de Tacaero Maroc, son activité consiste à fabriquer les raccords de canalisations et à réaliser les rampes de câblages. A travers, ce nouveau site, Tecalemit Aerospace ambitionne d’accompagner davantage ses clients comme le groupe Safran et de conquérir de nouveaux marchés, grâce aux proximités créées avec des acteurs tels que Boeing et Bombardier.

Au Maroc, Tacaero réalise un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en 2019 et investit 14 MDH en machines.

« Ces deux usines sont très particulières et pointues dans les domaines de la fabrication de pièces de précision dans le secteur aéronautique, de traitement de surface et de peinture qui sont des secteurs extrêmement recherchés à travers le monde », a souligné M. Elalamy lors des cérémonies d’inauguration, marquées par la présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, et du Gouverneur de Nouaceur, Abdellah Chater.

Le ministre a, à cette occasion, relevé que le secteur aéronautique se développe, se félicitant de la progression de l’emploi de très haute qualité dans ce secteur de 70% à 17.000 postes et ce, depuis le lancement du Plan d’accélération industrielle (PAI) en 2014.

Précisant que le chiffre d’affaires (CA) à l’export enregistre une amélioration moyenne annuelle de plus de 20%, M. Elalamy a estimé que ce secteur devra tirer vers le haut l’ensemble de l’industrie marocaine.

L’industrie aéronautique marocaine compte actuellement 140 entreprises. Elle réalise un CA de 17 milliards de dirhams (MMDH), un taux d’intégration de 34%, ainsi qu’une croissance de plus de 20% par an, soit quatre fois plus que la moyenne mondiale et cinq fois la croissance du PIB.

LNT avec MAP