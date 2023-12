ABL Aviation, société internationale indépendante spécialisée dans la gestion d’investissements aéronautiques, vient d’annoncer la livraison d’un sixième Airbus A220-300 neuf à Air France, et ce dans le cadre d’un contrat de cession-bail paraphé avec cette même compagnie. Cette dernière transaction, réalisée via la structure de location-exploitation japonaise (Japanese operating lease, JOL), vient consolider davantage le solide partenariat qui existe entre ABL Aviation et Air France, tout en réaffirmant l’engagement d’ABL Aviation à fournir des solutions de location et des services sur mesure à ses partenaires aériens à travers le monde entier.