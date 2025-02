Aeronautica Militare, marque italienne emblématique inspirée de l’aviation militaire, ouvre son premier magasin au Morocco Mall de Casablanca, marquant ainsi son entrée officielle sur le marché marocain sous l’impulsion de Chiccorner, son partenaire exclusif dans le pays.

Depuis plus de 20 ans, la marque incarne l’excellence du Made in Italy, alliant tradition et innovation. S’inspirant du riche patrimoine de l’Armée de l’Air italienne, elle se distingue par l’utilisation officielle de ses écussons et insignes. Ses collections, dédiées aux hommes, femmes et enfants, mêlent style contemporain et ADN militaire, avec des pièces emblématiques telles que les vestes en cuir d’aviateur, les pantalons Anti-G, les polos et sweat-shirts ornés des insignes officiels, ainsi que le blouson Frecce Tricolori, hommage à la célèbre patrouille acrobatique italienne.

À l’occasion de cette ouverture, Cristiano di Thiene S.p.A., licencié officiel mondial de la marque de vêtements Aeronautica Militare, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Aeronautica Militare s’implanter officiellement au Maroc grâce à notre partenaire exclusif Chiccorner. Cette boutique représente une nouvelle étape dans notre développement international et témoigne de l’intérêt croissant pour nos collections inspirées de l’aviation et du savoir-faire italien ».

Avec cette première implantation à Casablanca, Chiccorner poursuit son ambition de faire découvrir aux consommateurs marocains des enseignes prestigieuses.

Le Morocco Mall, centre commercial de référence, devient ainsi la première adresse de la marque en Afrique du Nord.

Fondée en 2004, Aeronautica Militare s’inspire de l’héritage militaire italien pour créer des collections modernes et authentiques, alliant qualité et innovation. La marque se distingue dans le domaine du sportswear haut de gamme, disponible en boutiques spécialisées et sur des plateformes digitales internationales.

AL

