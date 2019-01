PARTAGER AEFE : Ouverture du groupe scolaire Jacques Chirac à Rabat

Répondant à la tradition des établissements homologués à l’Etranger de choisir le nom d’une éminente personnalité française, le Groupe Scolaire Jacques Chirac a choisit de rendre hommage à l’ancien président français et à son indéfectible amitié pour le Maroc, annonce un communiqué du groupe.

En partenariat avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), le Groupe Scolaire Jacques Chirac se veut l’école de demain.

Le Groupe Scolaire Jacques Chirac mobilise une expertise d’horizons variés (recrutement fait en majorité en France et à l’international) en s’appuyant sur l’expérience de son chef d’établissement, M. Yves Martel, issu du réseau AEFE. Ainsi, en créant un univers inspirant pour le mieux-être des élèves, le Groupe Scolaire Jacques Chirac compte prouver que la réussite éducative passe également par un environnement optimal, selon le communiqué.

Implanté au coeur de Rabat, sur un campus qui s’étend sur 14 000 m2, le Groupe Scolaire Jacques Chirac propose un espace d’enseignement qui s’articule autour des valeurs suivantes, selon la direction : l’innovation, l’accessibilité, l’adaptabilité, la collaboration, le développement durable et l’inclusion. De plus, e site dispose d’un espace 3C (Centre de Connaissances et de Communication) d’un auditorium de 250 places, d’un espace restauration, d’une salle omnisport couverte, d’aménagements sportifs extérieurs, de laboratoires scientifiques et technologiques ainsi que d’espaces dédiés aux langues, aux arts et à diverses activités périscolaires.

En ouvrant 39 classes dès septembre 2019, de la Petite Section de Matemelle jusqu’à la Sixième, le Groupe Scolaire Jacques Chirac apporte de nouvelles places au réseau des établissements d’enseignement français à Rabat qui seront soumises aux règles édictées annuellement par le service culturel de l’ambassade de France. Enfin, l’établissement ouvrira progressivement les autres niveaux du collège et du lycée jusqu’à la Terminale.

LNT avec CdP