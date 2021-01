La Société Nationale des Autoroutes du Maroc informe ses clients usagers que dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute Casablanca – Berrechid, les travaux de reconstruction et de remplacement du pont ferroviaire desservant l’aéroport international Mohammed V par deux ponts métalliques de type RAPL, atteignent leur phase finale.

En effet, après la réussite des opérations de construction de la voie de déviation de la ligne ferroviaire et la pose du 1er pont métallique, le projet atteint la phase de pose de l’ossature métallique du 2ème pont.

Ceci entrainera des perturbations du trafic entre l’échangeur Sidi Maarouf et l’échangeur de l’aéroport international Mohammed V pendant la nuit du 03/01/2021 au 04/01/2021.

Sens Berrechid vers Casablanca : A partir de 21 h00 du 03/01/2021 jusqu’à 7h00 du matin du 04/01/2021, suspension de la circulation autoroutière :

Les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca, El Jadida et Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de l’aéroport international Mohamed V et d’emprunter le trajet suivant :

La Route Provinciale RP3038 jusqu’à la Route Nationale RN9 ;

La Route Nationale RN9 jusqu’à la ville de Mediouna ;

La Route Régionale RR315 de Mediouna jusqu’à l’autoroute de contournement de Casablanca ;

Regagner l’autoroute via l’échangeur Médiouna.

Sens Casablanca vers aéroport Mohamed V et vers Berrechid : : A partir de 21 h00 du 03/01/2021 jusqu’à 7h00 du matin du 04/01/2021, légère perturbation de la circulation autoroutière :

Les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca, El Jadida et Rabat et à destination de l’aéroport Mohammed V, Berrechid et les villes suivantes continueront à emprunter l’autoroute, avec un basculement provisoire de la circulation au droit de la zone du projet.

ADM a procédé à l’installation des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux.

LNT avec Cdp