PARTAGER ADM: Ouverture de l’extension du péage de l’échangeur Meknès-Est

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, mardi 24 avril, l’ouverture de l’extension de la gare de péage de l’échangeur Meknès-Est, qui passe de six à dix voies, et ce à l’occasion de la première journée du 13è Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Cette extension intervient dans le cadre de la stratégie de l’ADM pour la modernisation et l’investissement dans le développement des infrastructures autoroutières nationales, a indiqué l’ADM dans un communiqué, soulignant qu’elle vient consolider la connexion de la région au réseau autoroutier et améliorer la fluidité de la circulation.

Par ailleurs, l’ADM conseille à ses clients-usagers de se renseigner sur l’état du trafic en téléchargeant l’application ADM trafic et d’acheter le Tag Jawaz pour plus de sécurités et de fluidité en cas de forte affluence aux péages. Présente au SIAM, l’ADM propose aussi à ses clients-usagers d’acquérir le Tag Jawaz directement au Salon, en plus des différents points de vente existants.

LNT avec Map