ADM : Hausse fulgurante du résultat net en 2017

Le résultat net de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) est passé d’un déficit de 3,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2016 à un bénéfice de 45 millions de dirhams (MDH) en 2017. Cette évolution est essentiellement due à une nette hausse à plus de 1,2 MMDH du résultat d’exploitation, porté par une évolution de 9% du produits d’exploitation, indique ADM dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2017. S’agissant du chiffre d’affaires, il s’est élevé à 3,6 MMDH (TTC), en hausse de 10% par rapport à 2016, alors que le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) s’est amélioré, quant à lui, de 4% à 1,9 MMDH, relève ADM. La performance réalisée en 2017 a été catalysée par les efforts déployés pour la modernisation de l’exploitation, la rationalisation continue des charges d’exploitation et les mesures déployées pour le reprofilage de la dette et, conséquemment, l’optimisation du coût de la dette, souligne la même source.

Dans ce sens, ADM fait savoir qu’elle a effectué le remboursement par anticipation de 7 prêts en dinar koweitien auprès du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) d’un montant de 3 MMDH, précisant que le financement de cette opération a été réalisée à l’aide d’un prêt bancaire en dirhams auprès des banques de la place. Par ailleurs, la société a lancé une opération de reprofilage de sa dette obligataire visant à racheter des lignes avec échéances 2018, 2019 et 2030, d’un montant global de 5,9 MMDH.

LNT avec Map