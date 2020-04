PARTAGER Addoha Douja Promotion émet un profit warning

La situation de crise sanitaire liée au Covid-19 aura des répercussions négatives sur le reste de l’année 2020, en termes de ventes, d’encaissement et de production, impactant ainsi le chiffre d’affaires et le résultat net de l’exercice 2020 du Groupe, a alerté Addoha Douja Promotion.

« Ces impacts feront l’objet d’une communication spécifique aux actionnaires une fois affinés sur les prochaines semaines », a fait savoir le groupe dans son rapport financier annuel de 2019.

En revanche, les estimations des encaissements et des décaissements sur la période avril-décembre 2020 sur la base d’un scénario conservateur ne révèlent pas de dégradation significative de la situation de trésorerie et ne remettent pas en cause la continuité d’exploitation du Groupe, grâce notamment à la limitation significative du budget de production, à la renégociation des échéances de crédits bancaires, au déblocage de nouvelles lignes de crédit et à la réduction des charges de structure, souligne le groupe immobilier.

Addoha Douja Promotion avait réalisé, au terme de l’exercice 2019, un résultat net consolidé de 394 millions de dirhams (MDH), contre 409 MDH en 2018 et un chiffre d’affaires consolidé de près de 3,5 milliards de dirhams, en baisse de 14% par rapport à celui de 2018.

LNT avec MAP