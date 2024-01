Mohamed El baz présente sa sixième exposition individuelle, intitulée « Ad Astra », à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 16 janvier au 16 février 2024. L’artiste propose un assemblage visuel saisissant, mêlant des éléments du quotidien tels que des savons à des astres, créant ainsi une poésie singulière qui le caractérise. Dans la préface du catalogue, l’écrivain Olivier Rachet souligne la conviction d’El baz selon laquelle le néant peut être contemplé, établissant ainsi un dialogue entre le trivial et le transcendant. L’artiste, motivé par une ambition cosmogonique, invite à regarder le ciel, l’espace, et les nuages pour explorer notre origine perdue et notre solitude ultime.

Sous le thème « Bricoler l’incurable », emprunté à l’écrivain Cioran, El baz crée un univers intime et lointain dans cette exposition hommage au film « Ad Astra » de James Gray. L’artiste exprime son intérêt marqué pour les œuvres en trois dimensions, transcendant les frontières entre la sculpture et l’œuvre plane accrochée au mur. Né en 1967 à Ksiba, au Maroc, El baz a obtenu son diplôme national d’arts plastiques à Dunkerque en 1989 et a poursuivi ses études à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Ses œuvres sont

présentes dans des collections renommées, dont le Fonds National d’Art Contemporain du Languedoc-Roussillon, le Fonds d’art contemporain – Paris Collections, et le musée national d’Art Moderne de Lille.

