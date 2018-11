PARTAGER ACWA Power : Le parc Khalladi certifié par Dubai Carbon

Le parc éolien marocain Khalladi, détenu et exploité par ACWA Power, a été inscrit auprès de Dubai Carbon, le premier émetteur de certificats en énergie renouvelable (International Renewable Energy Certificate Standard). Dubai Carbon est agréé comme principal émetteur et trésorier I-RECs des Emirats Arabes Unis, du Maroc, de la Jordanie et du Royaume d’Arabie Saoudite, annonce un communiqué de la société.

Le Royaume du Maroc est d’ores et déjà le leader en termes d’énergies renouvelables dans le monde arabe avec 3,6 GW provenant de centrales électriques utilisant les énergies renouvelables et déjà injectés dans le réseau électrique. Le Maroc développe par ailleurs 3,6 GW supplémentaires avec l’objectif d’atteindre 52% de la capacité de production d’électricité du Maroc à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Paddy Padmanathan, PDG d’ACWA Power, a déclaré : «Nous sommes fiers de contribuer à la durabilité du développement économique et social du Maroc en utilisant les nombreuses ressources renouvelables du Royaume, contribuant ainsi à réduire les importations d’énergie et à préserver durablement les devises étrangères. Tout en assurant une chaîne d’approvisionnement fiable en matière d’électricité et en créant de l’emploi à l’échelle locale. En conformité avec notre objectif de préserver l’environnement dans lequel nous opérons et de contribuer à la vision du Royaume en termes de maximisation de l’efficacité environnementale, nous sommes extrêmement fiers de faire du parc éolien de Khalladi la première transaction marocaine répondant aux critères du « International Renewable Energy Certificate Standard » (certificat international d’énergie renouvelable) obtenant ainsi la certification la plus distinguée. Cela répond à l’engagement d’ACWA Power d’accélérer la vision du Maroc ayant pour but de minimiser l’impact sur le changement climatique et de propager le développement durable en passant à une économie verte à faible émission de carbone ».

Le parc éolien de Khalladi, situé à Jbel Sendouq (à 30 km de Tanger), a une capacité de 120 MW, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie d’une ville de 400 000 habitants.

Le parc éolien produira environ 380 GWh par an et alimentera directement les grands clients industriels raccordés au réseau haute-tension. Le parc éolien Khalladi est le premier projet d’ACWA Power à être développé dans le cadre de la loi 13-09 sur les énergies renouvelables au Maroc.

La loi 13-09 encourage en effet le développement des sources d’énergie renouvelables afin de promouvoir et d’assurer l’accès à l’énergie, le développement durable et l’intégration de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables à d’autres marchés. ACWA Power Khalladi est la deuxième entreprise privée à avoir réussi à lancer un grand parc éolien dans le cadre de cette loi.

La norme I-REC dotera la ferme éolienne d’un process normalisé pour la mise en place de systèmes de suivi des attributs d’énergie, afin que l’utilisateur final soit en mesure de prouver qu’il a consommé de l’énergie renouvelable, chaque REC prouvant qu’un mégawatheure (MWh) d’énergie renouvelable a été produite.

d’énergie renouvelable est essentielle de nos jours, et les I-RECs permettent aux entreprises de démontrer qu’elles ont réduit leur empreinte carbone. Nous sommes fiers de lancer le développement de la norme I-REC au Maroc et de référencer ce premier projet dans le pays. L’émission d’I-RECs favorisera les progrès du pays dans le domaine des énergies renouvelables et le positionnera comme pays écologiquement avancé », a déclaré Ivano lannelli, CEO de Dubai Carbon.

Il existe beaucoup d’autres projets potentiels au Maroc qui pourraient bénéficier des I-RECs, comme cela a été le cas pour Khalladi. Dubai Carbon a, par ailleurs, certifié I-RECs deux autres projets d’ACWA Power. Depuis 2017, Dubai Carbon est le certificateur local d’I-REC aux Émirats Arabes Unis. Il opère également en Arabie saoudite et en Jordanie.

La « I-REC Standard » est une fondation à but non lucratif offrant aux acheteurs d’électricité l’alternative des énergies renouvelables dans le monde entier, et permettant l’achat et la vente d’électricité renouvelable, pour les consommateurs, les courtiers, les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité et les gouvernements. Elle constitue le seul moyen de prouver les caractéristiques environnementales et économiques de bénergie renouvelable achetée. Aux Emirats Arabes Unis et au-delà, Dubai Carbon adhère aux réglementations et aux exigences de la norme I-REC afin de garantir la qualité de son système de certification.

Dans le but de favoriser une utilisation efficace des ressources, Dubai Carbon est engagé à réduire l’empreinte carbone non seulement des Émirats Arabes Unis, mais également des pays de la région et du monde entier, conclut le communiqué.

