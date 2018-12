PARTAGER ACWA Power et ECOHZ s’associent pour l’autonomisation des communautés locales

ACWA Power, un des leaders mondiaux du dessalement d’eau et de la production d’électricité, a récemment collaboré avec ECOHZ, acteur clé du secteur de l’énergie qui propose des solutions globales en énergie renouvelable pour les entreprises, les organisations et les fournisseurs d’électricité afin de soutenir les communautés locales au Maroc.

Issue de son engagement envers les communautés au sein desquelles elle opère et dans le cadre du développement du plus grand projet d’énergie solaire (CSP) au monde, le complexe NOOR Ouarzazate au Maroc, ACWA Power a clôturé l’année en contribuant à l’autonomisation des femmes à travers l’amélioration de leurs revenus, de leur éducation et de leur employabilité, indique-t-on dans un communiqué d’ACWA Power. ACWA Power travaille en étroite collaboration avec WOCAN (Femmes qui s’organisent pour un Changement en matière de gestion de l’Agriculture et des ressources naturelles), réseau international œuvrant pour l’égalité des genres et créateur de « W + Standard » (W+) qui est un processus permettant de mesurer l’impact des projets de développement pour l’autonomisation des femmes, leur permettant ainsi d’accéder aux ressources et aux capitaux, et de mettre en place des solutions efficaces afin de faire face aux changements climatiques, à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté, relève le communiqué. « Nous sommes ravis et fiers de contribuer à l’autonomisation des femmes grâce à notre travail en matière de RSE, résultat de notre investissement dans le secteur des énergies renouvelables », a déclaré le président et CEO de ACWA Power, Paddy Padmanathan, exprimant sa fierté et sa satisfaction.

« Nous sommes passionnés par le modèle que nous déployons avec d’une part, le développement de centrales électriques dans des régions excentrées et d’autre part, une collaboration active avec les communautés locales. L’autonomisation des communautés locales, la création d’opportunités d’emplois, et la génération d’activités économiques sont autant d’engagement à long terme pour nous », a poursuivi M. Padmanathan.

« Nous travaillons pour changer le comportement énergétique des entreprises et sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir autonomiser les femmes en même temps que nous contribuons à réalisation des Objectifs de Développement Durable et notamment les ODD 7 (énergie propre) et les ODD 5 (égalité des sexes) », a de son côté, ajouté Tom Lindberg, directeur d’ECOHZ, acteur clé du secteur de l’énergie qui propose des solutions globales en énergie renouvelable pour les entreprises, les organisations et les fournisseurs d’électricité afin de soutenir les communautés locales au Maroc.

Pour sa part, David Ungar, directeur exécutif, Durabilité et limitation des émissions de gaz à effet de serre chez ACWA Power, a déclaré que « nous sommes à une époque où nous pouvons avoir un impact positif direct sur les communautés au sein desquelles nous opérons. Les unités W + nous aident à atteindre notre objectif et à faire une différence mesurable conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui représente un des éléments clé que nous mettons en œuvre pour contribuer à améliorer la qualité de vie des populations issues des communautés rurales ».

La remarquable collaboration entre ACWA Power, ECOHZ et WOCAN a permis de contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable et, en conséquence, à améliorer de manière conséquente le bien-être des femmes des régions avoisinantes les projets du Groupe ACWA Power au Maroc, souligne ACWA Power dans son communiqué. Totalisant 49 actifs et un investissement de plus de 30 milliards de dollars, ACWA Power a pour mission de fournir de manière fiable de l’électricité et de l’eau dessalée à faible coût, contribuant ainsi au développement social et économique des communautés et des pays dans lesquels elle investit et sert.

ECOHZ, quant à lui, propose des solutions globales d’énergie renouvelable aux entreprises, aux organisations et aux fournisseurs d’électricité – fournissant de l’électricité renouvelable, à partir d’un large éventail de sources, de régions et de qualités.

Par ailleurs, WOCAN est une organisation non gouvernementale internationale, née il y a 15 ans, dirigée par des femmes et compte plus de 1250 membres professionnels, hommes et femmes, à travers 113 pays.

LNT avec MAP