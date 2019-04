PARTAGER Les actuaires marocains aux sessions de printemps de la BM et du FMI à Washington

Mohamed Amrani, Directeur général de BMCI Asset Management, Président de l’Association des Actuaires au Maroc, AMA, est partie de la délégation officielle du Maroc aux sessions de printemps de la Banque Mondiale et du FMI à Washington DC.

La délégation est conduite par M. Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Économie et des Finances, et comprend notamment Mme Fouzia Zaaboul, Directeur du Trésor

La participation marocaine est d’autant importante que les conférences annuelles du FMI et de la Banque Mondiale 2021 se dérouleront à Marrakech, à l’invitation du Royaume.

En cette occasion, les participants auront l’opportunité de prendre connaissance des progrès accomplis en plusieurs domaines par le Maroc. L’objectif de ces sessions annuelles l’année prochaine dans notre pays permettra « d’amener le monde au Maroc et sa région mais également d’amener le Maroc et sa région au monde », comme précisé par un communiqué de la BM et du FMI.

Par ailleurs et toujours à propos de l’actuariat national, un pas important a été franchi pour la profession émergente et prometteuse des Actuaires au Maroc avec la signature d’une convention de partenariat entre l’Association Marocaine des Actuaires, l’Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée, la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurance et de Réassurance et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale lors des Rendez-vous de l’Assurance de Casablanca ce Jeudi 4 avril 2019.

Cette convention porte sur le soutien et le renforcement de la filière Actuariat Finance de l’INSEA pour la formation des Actuaires au Maroc conformément aux standards internationaux.

