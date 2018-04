[Actu Tech] Le Musée du Futur de Dubai : Futur vitrine des innovations du monde ! (partie 1)

par Omar Amrani |







Dubai, ville de tous les possibles, est connue pour sa politique toujours avant-gardiste et spectaculaire.

Régulièrement et depuis maintenant plusieurs années, des projets pharaoniques comme Burj Al Arab, Jumeira, Palm Islands, Dubai Internet City, TECOM, Burj Khalifa, Dubai Future Accelerator, etc. sont lancés par le puissant Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis.

Objectif de toutes ces réalisations gigantesques : montrer qu’à Dubaï tout est possible et réalisable afin d’attirer les plus grands experts, décideurs, entrepreneurs et innovateurs du monde !

The Museum of the Future, le dernier projet en date impulsé par le sheikh, deviendra ainsi, bientôt, le premier et le plus grand musée au monde dédié aux technologies du futur et des innovations internationales !

Ce musée qui ouvrira ses portes en 2019, a pour ambition de devenir la principale vitrine mondiale pour les dernières inventions technologiques.

Les habitants de Dubai et les touristes auront bientôt l’occasion de toucher le futur de très près…

Shaun Killa, un architecte “à la hauteur” du projet Museum of The Future

Concevoir et construire un bâtiment dédié au futur à Dubai est, en soi, un immense challenge.

Comment réussir à véhiculer, au fil des années, une image toujours futuriste et avant-gardiste dans un environnement architecturale aussi dynamique que celui de Dubai ?

Comment penser le futur avec des technologies qui seront dépassées au bout de quelques années, voire de quelques mois ?

C’est le Sud-Africain Shaun Killa qui a eu la lourde tâche de relever tous ces défis en prenant en charge le design et le suivi de la construction du Museum of The Future.

Architecte de renommée internationale, connu pour sa passion pour les constructions alliant créativité et respect de l’environnement, c’est notamment lui qui est derrière la DIFC Lighthouse Tower, un bâtiment avec une hauteur de 400 m qui intègre des turbines éoliennes et des panneaux photovoltaïques !

Parmi les réalisations les plus connues de cet architecte qui aime la hauteur, nous pouvons citer la 21st Century Tower (270m) et la Chelsea Tower (250m) à Dubai ou encore la Millennium Tower (370m) à San Francisco.

Une architecture en parfait accord avec la vision du futur de Dubai !

Avec sa dernière réalisation, le Musée du Futur de Dubai, Shaun Killa a fait, cette fois, une exception à la règle (l’architecte avait tendance à ne réaliser que des bâtiments qui ont de la hauteur).

Il a, au lieu de réaliser un bâtiment vertical, eu la brillante idée de concevoir le Museum of The Future comme une structure horizontale et arrondie qui vient en constraste avec tous les batiments en hauteur de la ville !

De plus, ce bâtiment possède la particularité unique de pouvoir évoluer et changer de visage et de contenu avec le temps !

“Dans la conception architecturale du Museum of The Future, j’ai joué entre des éléments solides composant le bâtiment qui symbolisent ce qu’aujourd’hui nous considérons comme des technologies du futur et des éléments invisibles (du vide) qui nous rappellent que nous ne pouvons pas prévoir le futur mais que nous pouvons l’imaginer et le concevoir avec une infinité de possibilités.” a déclaré l’architecte.

Pour réaliser cette oeuvre architecturale exceptionnelle, l’architecte s’est inspiré de la philosophie du Feng Shui, un art millénaire ayant pour finalité d’ harmoniser l’énergie environnementale (le “qi”) d’un lieu pour favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants.

Dans le Feng Shui, une forme ronde représente à la fois les champs fertiles de la terre et l’imagination illimitée du ciel au-dessus, donc pour Dubai le passé, le présent et le futur.

A noter aussi que la culture orientale a aussi beaucoup inspiré l’oeuvre de Shaun Killa !

Ainsi, dans le design extérieur du bâtiment, une calligraphie arabe impressionnante reprend les citations importantes du Premier ministre sur l’avenir pour rappeler la vision du future de Dubai.

Mais ces « inscriptions » sont surtout une prouesse technique puisque les fenêtres, qui mélangent de manière ingénieuse art et fonctionnalité, sont elles-mêmes des innovations !

« Le bâtiment le plus complexe du monde jamais réalisé ! »

Ces fenêtres sont un assemblage parfaitement lisse et sans joint de 890 panneaux uniques en acier inoxydable et en fibre de verre fusionnés fabriqués selon des méthodes empruntées à l’industrie aéronautique !

Techniquement, la façade est donc une véritable enveloppe étanche et dynamique pour l’air, l’eau, l’éclairage, etc.

Les défis techniques et architecturaux pour réaliser ce batiment exceptionnel était très nombreux.

Pendant toute sa conception, l’architecte a dû travailler « main dans la main » avec plusieurs équipes d’ingénieurs.

C’est ce processus collaboratif qui a permis de joindre la puissance de la technologie à la durabilité et au respect des normes environnementales les plus strictes (utilisation de produits à contenu recyclé, du photovoltaïque pour l’énergie, des systèmes de récupération d’air, etc.)

En fait, le Musée du Futur, dans toute sa conception est considéré comme le bâtiment le plus complexe à réaliser au monde !

Nous allons voir dans le prochain article que ce n’est pas la façade extérieure qui fait la particularité de Musée du Futur mais bien ce qu’il y’a à l’intérieur…

