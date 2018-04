[Actu RescueTech] USafe, une bouée du futur qui peut vous sauver la vie !

par Omar Amrani |







Chroniques du Futur vous présente aujourd’hui dans sa rubrique actu tech, une bouée connectée qui peut sauver la vie aussi bien des nageurs que celle des sauveteurs !

Nageur-sauveteur, un métier à haut risque

Le métier courageux de nageur-sauveteur, en particulier en haute-mer, est très dangereux et risqué.

En effet, lorsque la météo est incertaine, la mer peut choisir de déchaîner ses vagues à n’importe quel moment. La houle ou la mer du vent, si elle s’oppose au courant, peut lever une mer chaotique et dangereuse.

Les nageurs-sauveteurs, quelque soit leur niveau de maîtrise de la nage (nageur de pointe, nageur de fillin, etc.), peuvent alors se retrouver à faire face à des vagues déferlantes de 7 à 15 mètres de haut contre lesquelles il est difficile de lutter.

Nageurs inconscients ou malchanceux !

Certaines personnes se retrouvent dans des conditions extrêmement dangereuses en mer par ignorance des dangers ou par manque de chance !

De nombreux nageurs inconscients entrent par exemple nager en mer alors que le drapeau est rouge. D’autres s’aventurent à nager très loin de la côte sans connaître leur condition physique, etc.

Par manque de chance, un nageur peut être victime d’une crampe, un surfeur peut se blesser contre un rocher qu’il n’a pas vu, etc.

Des nageurs qui mettent en danger leur vie et celles des sauveteurs.

Selon le témoignage de nombreux sauveteurs, la plupart des sauvetages qu’ils doivent effectuer sont dus à un non respect des règles de sécurité élémentaires.

Ceci provoque donc la colère des nageurs sauveteurs qui doivent souvent prendre de très gros risques pour aller secourir des nageurs inconscients !

Les nageurs sauveteurs demandent d’ailleurs aujourd’hui que des sanctions et des amendes soient imposés à toutes les personnes qui entrent nager sans respecter les règles !

Usafe, la bouée robotisée téléguidée !

C’est pour résoudre tous ces problèmes qu’une innovation a vu le jour : Usafe !

Usafe est une bouée motorisée et connectée, capable d’aller chercher les personnes en danger en mer !

Avec son design en forme de fer à cheval et ses 2 jet-propulseurs, cette bouée du futur peut sauver la vie aussi bien aux secouristes qu’aux nageurs !

En effet, depuis le bateau de secourisme et avec un simple joystick, le secouriste peut diriger la bouée vers le nageur qui va s’y agripper et être ramené tranquillement jusqu’au bateau !

Plus besoin donc de faire des manoeuvres dangereuses en bateau pour se rapprocher du nageur, ou de nageur musclé qui doit lancer la bouée loin et aller ensuite essayer de le sauver en prenant un risque pour sa vie.

Voici une petite vidéo officielle de présentation du produit :

Avec Usafe, tout le monde devient sauveteur en mer !

Usafe est une vraie innovation.

Entre la conception du prototype, le design du mvp testé chez les nageurs – sauveteurs, et la première version du produit destiné au grand public, Usafe est maintenant tellement abouti que même un enfant pourrait l’utiliser.

En effet, le guidage se fait avec un joystick et se manipule donc comme une manette de jeu vidéo :

Il est donc possible de l’emmener avec soi lors de sorties en mer en bateau, qu’elles soient privées ou professionnelles, en sécurité préventive.

Usafe possède de nombreux avantages :

Le nageur-sauveteur ne prend aucun risque puisqu’il n’a même pas besoin d’aller nager pour ramener le nageur

Pas besoin de faire de manoeuvres dangereuses en bateau pour se rapprocher

Facilité d’utilisation et de guidage

Intervention très rapide grâce à ses 2 jet propulseurs

Design et robuste pour une utilisation en toute circonstance en mer.

Projetons-nous un peu dans le futur…

Si nous nous projetons dans un avenir proche, nous pouvons imaginer une nouvelle version de Usafe qui pourrait rester à côté du nageur en tout temps !

En effet, en lui ajoutant une batterie (solaire par exemple), un GPS et un tracker qui suit un bracelet connecté porté par le nageur, Usafe pourrait donc devenir autonome et se transformer en robot nageur – sauveteur !

La bouée connectée mise en production par Noras Performance, une startup portugaise, est aujourd’hui prête à conquérir le monde.

Bien entendu, il faut rappeller que Usafe ne peut fonctionner qu’avec un homme à la mer conscient, capable de s’accrocher à la bouée. S’il est inconscient, il faudra de toute façon se rapprocher de lui avec le bateau.

Mais cette innovation est suffisamment utile et pratique pour sauver de très nombreuses vies dans le monde !

Souhaitons-lui une implémentation avec succès et un prix accessible à tous ;)

à propos de l’auteur :

Omar Amrani est un entrepreneur passionné d’innovation et d’éducation.

Il est coach, formateur et consultant en innovation pour plusieurs structures publiques et privées au Maroc et en Afrique.



Il est aussi intervenant dans l’enseignement supérieur dans différentes écoles et universités à travers ses cours et séminaires “Culture de l’Innovation” et « Culture Scientifique ».

Vous pouvez suivre ses articles sur la page Facebook de son blog Chroniques du futur