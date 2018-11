PARTAGER « Tous acteurs de la Transformation Numérique », thématique du 17ème Med IT

Le Salon des Technologies de l’Information (Med IT), dans sa 17ème version, se tiendra les 27 et 28 novembre prochains au Centre des Congrès de Skhirat. Cette édition sera placée sous le thème « Tous acteurs de la Transformation Numérique ». Louis Naugès, auteur du livre « Dirigeants, acteurs de la transformation numérique », ouvrira le bal avec une conférence qui mettra en avant les défis que doit affronter le Maroc pour réussir sa Transformation Numérique.

Cette conférence sera suivie l’après-midi d’une table ronde sur la digitalisation de l’Administration marocaine qui fera un état des lieux de la digitalisation de l’Administration marocaine et qui mettra en avant les Best Practice des administrations pionnières en la matière. Une large part du programme sera aussi consacrée à la Robotique et l’Intelligence Artificielle, avec un panel d’experts qui débattront sur « Comment l’intelligence Artificielle pourrait profiter au Maroc ». 10 autres conférences stratégiques se tiendront durant les deux jours du salon sur des thèmes d’actualité tels que la cybersécurité, la protection des données personnelles, l’IOT.

Comme chaque année, Med IT accueillera une cinquantaine d’exposants étrangers souhaitant investir dans le marché marocain. Pour 2018, les entreprises luxembourgeoises seront à l’honneur à travers un pavillon organisé avec le soutien de la Chambre de Commerce du Luxembourg. ‘‘Les visiteurs professionnels pourront ainsi venir à la rencontre des start-up marocaines les plus innovantes, celles dont les nouveaux business model du numérique sont promis à un bel avenir’’, dit-on auprès des organisateurs, selon qui le programme du Med IT sera riche cette année en animations ludiques avec un jeu interactif autour de la cybersécurité organisé par Kaspersky, un espace « Games VR » pour s’initier à la réalité virtuelle. Enfin, le salon sera clôturé par une animation de robots proposée par SANBOT Maroc.

Organisé depuis 2002 au Maroc, MED-IT est l’événement annuel de référence des professionnels du Secteur IT. Lieu de rencontres et d’échanges des décideurs par excellence, il permet de s’enquérir des nouvelles tendances et d’échanger entre professionnels autour des sujets d’actualité de l’IT.

Pour cette 17ème édition, le salon se tient sous le Parrainage Officiel du Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique.

Rendez-vous donc le 27 novembre prochain à Skhirat.

