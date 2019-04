PARTAGER Act4Farmers d’OCP, une initiative de proximité pour la promotion de l’entreprenariat agricole

Il s’agit d’une initiative qui consiste à démultiplier l’effort entrepris par le programme « Al Moutmir » à travers les collaborateurs OCP mobilisés dans le cadre d’Act4Community pour impacter durablement le développement de l’écosystème local. Il s’agit du renforcement des capacités des collaborateurs OCP afin qu’ils soient bien outillés pour soutenir, voire initier de nouvelles initiatives de développement régional, créatrices de valeur et d’emplois, axées sur l’agriculture. Les moyens mobilisés comprennent un référentiel agronomique pour les cultures phares, des laboratoires mobiles d’analyse de sols qui peuvent être mobilisés au besoin, une offre de formation adaptée et plusieurs supports de vulgarisation. Le programme Act4Community est une initiative responsable encourageant les collaborateurs du Groupe OCP à s’engager dans des projets à vocation citoyenne au profit des communautés. Il a été lancé en juillet 2017. Le dispositif « Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb» porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Pour la campagne agricole 2018-2019, ce dispositif de proximité prévoit des actions ciblées dans près de 28 provinces permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs. Centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement, il s’appuie sur la démarche scientifique comme levier clé pour une agriculture prospère et durable. « Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb » est porté par une équipe d’ingénieurs agronomes en charge du développement commercial régional ayant pour mission la promotion de l’utilisation des engrais adaptés dans le cadre d’un itinéraire technique de qualité. Cette équipe est installée dans différentes provinces du Royaume et travaille au quotidien avec les agriculteurs aussi bien pour les formations et les démonstrations agricoles que pour le suivi et l’accompagnement. Ils proposent un accompagnement personnalisé et sur mesure aux agriculteurs des régions dans lesquels ils sont présents, articulés autour de l’offre produits qui est disponible au Maroc à travers les partenaires fabricants-distributeurs du Groupe OCP. Dans le cadre de cette dynamique, des rencontres provinciales ont été initiés à partir du 25 septembre dernier. Elles concernent plus de 28 étapes pour les cultures céréales-légumineuses, olivier et maraichage.

H.Z.