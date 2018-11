PARTAGER Achèvement des tests de fiabilité de la centrale solaire Noor Ouarzazate III

Le consortium, formé par la société d’ingénierie et technologie SENER et SEPCO III, a terminé les tests de fiabilité de la centrale solaire thermoélectrique Noor Ouarzazate III de 150 MW. Une nouvelle étape dans la mise en service de l’installation, qui sera prochainement livrée et exploitée par le client.

A travers ce test, d’une durée de 10 jours, Noor Ouarzazate III a démontré sa capacité à exporter sa puissance nominale vers le réseau dans des conditions météorologiques variables, y compris au coucher du soleil, grâce à son système de stockage dans des sels fondus, lui permettant de continuer à produire de l’électricité pendant 7,5 heures sans rayonnement solaire. Pendant ces 10 jours, la centrale a exporté plus de 13,2 GWh vers le réseau. Une fois pleinement opérationnelle, elle pourra produire l’énergie nécessaire pour alimenter 120 000 foyers, avec zéro émission de CO2 dans l’atmosphère.

Composée d’un champ solaire de 7 400 héliostats HE54, d’un système de suivi “Solar tracker”, d’un récepteur haute puissance de plus de 600 MW thermiques et d’un système de contrôle intégré du récepteur et du champ solaire, Noor Ouarzazate III est la deuxième installation équipée de la technologie de tour centrale et du système de stockage de sels fondus conçue par SENER et l’une des premières au monde à appliquer cette configuration à une échelle commerciale. Pour cette centrale, SENER prend en charge l’ingénierie conceptuelle et fondamentale, mais aussi l’ingénierie détaillée, la fourniture des équipements du système de stockage thermique, l’ingénierie et la construction du champ solaire et du récepteur des sels fondus ainsi que la mise en service totale de la centrale.

Pour rappel, Noor Ouarzazate III fait partie du complexe Noor (Maroc), piloté par MASEN qui est le plus grand complexe solaire au monde. Dans ce complexe, SENER fait partie du consortium de constructeurs clé en main des centrales Noor Ouarzazate I et Noor Ouarzazate II dotées de la technologie des capteurs cylindro-paraboliques SENERtrough, et Noor Ouarzazate III qui applique les innovations évoluées de la pionnière centrale Gemasolar , à Séville (Espagne), développée et

construite par SENER.

LNT avec CdP