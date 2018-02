AccorHotels présente sa programmation culturelle

par IJ |







À l’approche du printemps, les marques AccorHotels s’engagent en faveur des différents formes d’art, classiques et contemporaines. En plus de la programmation artistique et culturelle de ses hôtels, le groupe hôtelier explore la diversité culturelle de chaque pays où il est présent, grâce à des partenariats avec des festivals et des artistes de renommée, oeuvrant pour le développement de la culture locale.

Peinture, littérature, joaillerie, haute gastronomie, musique contemporaine. C’est ce que proposent, en cette saison de printemps, les adresses AccorHotels au Maroc.

Jazz et Swing pour honorer la femme

À l’occasion de la journée de la femme qui sera fêtée le 8 mars prochain, le bar du Fairmont Marrakech organisera une soirée mettant à l’honneur la femme. Sous le rythme du Jazz et Swing, la soirée sera animée par un trio de chanteuses » The 3 sisters ».

Art et culture avec touche française chez Sofitel

Les hôtels Sofitel partagent un engouement pour l’art et la culture. En effet, c’est un des socles fondateurs de la marque qui répond à sa valeur d’ouverture d’esprit. Sofitel célèbre ainsi plus d’un demi-siècle de succès et de liens avec la culture en organisant de nombreux évènements culturels axés sur la gastronomie, les expositions, l’art musical et bien d’autres.

L’agenda culturel d’AccorHotels promet d’autres évènements, tel que les escales et cafés littéraires. Lancés en 2008, les « Escales littéraires » sont nées de la collaboration et la complicité de deux écrivains « Catherine Enjolet », et « Denis Labayle ». À chaque étape, l’auteur fait partager son expérience en nourrissant sont récit d’images empruntées aux lieux, aux évènements qui s’y déroulent et aux personnages qui les font vivre.

Des débats en direct avec des écrivains pour parler de littérature et de sujet d’actualité. Nelson Monfort, Leila Slimani, Patrick Poivre d’Arvor, Serge Raffy sont autant de personnalités reçues dans nos hôtels pour ces rencontres.

Vernissage

Après la littérature, ceux sont les peintres, photographes ou sculpteurs » trady » ou « trendy » qui sont mis à l’honneur dans les hôtels Sofitel qui possèdent un espace d’exposition que ce soit le lobby, une bibliothèque ou une galerie à part entière.

Les rendez-vous de ce printemps

Du 15 au 18 mars 2018, des grands noms de la gastronomie prendront part pour la 4e édition des rencontres gastronomiques d’Agadir, avec la participation de Régis et Jacques Marcon ( 3 étoiles au Guide Michelin et 4e meilleure table au monde), Chef Kamal Rahal Essoulami, président de la Fédération Marocaine des arts culinaires et bien d’autres feront escale aux Sofitel Agadir Thalassa Sea et spa et Sofitel Agadir Royal Bay pour un évènement culinaire au Maroc.

Une programmation qui s’étalera sur 4 jours proposera des ateliers, conférences, démonstrations et diners gastronomiques, en cohérence avec la vision de la marque Sofitel pour la promotion des cultures locales, afin de valoriser les produits du terroir et de la mer de la Région Souss Massa.

Jimi Hendrix s’invite au Sofitel Essaouira Mogador Golf et Spa

Tout au long du Printemps, un menu spécial «Rainbow Bridge» est proposé par le Chef Mohamed Abaragh du Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, mettant en avant une cuisine atypique avec des épices locales et des produits du terroir et inspiré des préférences culinaires de la légende du Rock Jimi Hendrix. Pourquoi Jimi Hendrix? C’est pour rendre hommage à un des musiciens les plus créatifs et influents du 20ème siècle qui a élu domicile dans la ville d’Essaouira et n’a pas caché son admiration pour le petit village de pêcheur de Diabat, qui attirait plusieurs hippies à l’époque.

Mode et gastronomie au Sofitel Rabat Jardin des Roses

Sofitel Rabat Jardins des Roses honorera, le 22 mars prochain, ses convives autour d’un un fashion Show avec Max Mara pour le plus grand plaisir des fashionistas. Le Restaurant El Patio représentera la ville de Rabat dans l’évènement culinaire Goût de France / Good France 2018, avec un menu inspiré du terroir français et comportant les incontournables de la gastronomie Marocaine.

Madame is Queen au Sofitel Marrakech Palais Impérial

Pour le 8 Mars, Sofi el Marrakech Lounge and Spa allie brillamment culture et musique. Bouchra Fadel, journaliste et auteur du recueil de poèmes «Rêves au féminin» partagera sa vision de la femme d’aujourd’hui autour d’un cocktail dînatoire et aux rythmes d’un live band à l’occasion d’une nouvelle édition des Soirées Cultissimes « Madame à Marrakech ».

Taha Sabie s’expose au Sofi tel Marrakech Lounge and Spa

Le Sofitel Marrakech est heureux de collaborer avec la galerie BCK et l’artiste peintre Taha Sabie pendant le mois de février et donne rendez-vous pour explorer les œuvres exposées dans la galerie de l’hôtel. Né en 1847 à Bagdad, Taha Sabie quitte l’Irak vers la fin des années 70. Un itinéraire d’errance le conduit à traverser les contrées arabes. En 1977, Marrakech le retient. Depuis il y travaille et y vit.

Sofitel Casablanca Tour Blanche accueille l’Exposition PoP Morocco

Fidèle à son habitude et pour fêter l’arrivée du Printemps, Sofitel Casablanca Tour Blanche organise une exposition hors du commun baptisée Pop Morocco, une exposition qui démontre

majestueusement le souffle de créativité qui anime la scène plastique internationale. Benjamin Spark, Louis-Nicolas Darbon et Véro Cristalli, trois artistes qui font vivre des émotions à travers les

créations d’aujourd’hui. Véritable ambassadeur de la culture et de l’élégance, l’hôtel soutient en e et l’art dans toutes ses déclinaisons.

Pour le Médina

Essaouira est une ville d’Art et de culture par excellence. Son histoire, le nombre incroyable de galeries d’art et d’ateliers artistiques, de un sculpteur au détour d’une ruelle est surprenante.

C’est ce qui en fait un bijou inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est donc tout naturellement que Le Médina Essaouira propose à ses hôtes de découvrir la Médina. Après 2h de récit passionnant, de partage, de parfums enivrants, le voyageur peut succomber à une pause gourmande dans un lieu insolite signé Le Médina.

Pullman Artist Playground

C’est ainsi que le 17 mars 2017 dernier, Pullman, marque cosmopolite du groupe AccorHotels, a illustré son engagement dans l’art contemporain en lançant son programme «Pullman Artist Playground». Ce rendez-vous culturel permet aux artistes et designers locaux d’exposer leurs œuvres dans différentes parties de l’hôtel.

Egalement grâce à des live performances et workshops, l’art entre en interaction avec les hôtes. Expériences intemporelles et inédites, ces expositions permettent aux voyageurs et aux visiteurs de s’immerger dans un univers culturel propre à l’artiste.

