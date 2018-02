Accorhotels inaugure le premier hôtel ibis de Mohammedia

par Imane Jirrari |







En partenariat avec le groupe Mfadel Immobilier, le groupe Accorhotels a annoncé l’ouverture de sa première adresse Ibis nouvelle génération à Mohammedia. À cette occasion, un point de presse a été organisé, mardi 6 février, pour mettre en lumière le contexte de ce partenariat.

A ce jour, le réseau ibis au Maroc compte 14 hôtels implantés dans 11 villes (Casablanca, Mohammedia, Rabat, El Jadida, Fès, Meknès, Tanger, Oujda, Marrakech, Agadir et Ouarzazate), d’une capacité hôtelière de près de 2000 chambres et employant un effectif de 500 collaborateurs.

Situé sur un emplacement premium, au cœur de Mohammedia, ce nouvel ibis est doté de 96 chambres modernes, connectées et insonorisées, qui sont équipées de la nouvelle literie « Sweet Bed by ibis » pour le confort, sans oublier l’accès wifi et par fibre optique dans toutes les chambres, dont quatre sont dédiées aux personnes à mobilité réduite. L’hôtel dispose également d’un bar louange, sans oublier trois salles de conférence.

L’objectif : 50 hôtels en 2018

« L’ouverture de l’hôtel ibis Mohammedia est un évènement majeur pour AccorHotels au Maroc parce qu’il s’agit de la première ouverture d’un hôtel du groupe dans cette ville, qui renferme un potentiel touristique important mais où l’offre hôtelière reste limitée », a expliqué Hamid Bentahar, Président d’Accor Gestion Maroc. Au niveau des ambitions du groupe, selon le responsable, « notre objectif est d’atteindre 50 hôtels en 2018 ».

La promotion de cette destination dépend des catégories de clientèle, selon le patron d’Accor Hotels : « Pour promouvoir la destination de Mohammedia, on déploie une équipe de vente implantée au Maroc et à l’étranger pour renforcer la visibilité, et afin de communiquer avec les différents segments de la clientèle tout en répondant à son besoin ».

Pour sa part, Mohamed Mfadel, Président Directeur Général du groupe Mfadel, a affirmé que « ce partenariat avec le groupe AccorHotels vient annoncer une nouvelle ère pour le développement de notre groupe ».

Redouane Mfadel, vice-président du groupe immobilier, a annoncé quant à lui, q’un Novotel sera mis en service prochainement, sans citer une date exacte.

Fondé au début des années 80 par son président, M. Mfadel, le groupe familial détient plus de 5000 unités immobilières réalisées, 40000 m² de bureaux, et 20000 m² de commerces, sur plus d’une vingtaine de programmes (Casablanca, Zenata, Mohammedia, Mansouria, Cabo Negro, Mdiq, Tetouan…).

Depuis l’ouverture de son premier hôtel en 1974, la marque ibis assure les services d’un hôtel économique standardisé.

Avec près de 1100 hôtels dans le monde, elle bénéficie d’un réseau dense et d’un agrément auprès du public et de sa cible, composée d’une clientèle d’affaires (à hauteur de 58%) et d’une clientèle loisirs (à hauteur de 42%).

Rappelons enfin que le réseau d’hôtel ibis s’est installé à Mohammedia après Rabat en janvier, et ibis Casa Voyageurs en septembre dernier.

