Les accidents de tramway coûtent 12 MDH annuellement à Casablanca

Benacer Boulaajoul, Secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC),Youssef DRAISS, Directeur général de Casa Transports, et Philippe RATTO, Directeur Général de RATP Dev Casablanca, ont présenté, mardi 13 février à Casablanca, le plan d’actions 2018 lié à la sécurité pour le tramway et procédé au lancement officiel d’une campagne de communication d’envergure afin de renforcer l’attention des usagers de la route aux abords des lignes de tramway.

Un plan d’actions en trois volets

Dans un contexte de hausse significative des accidents de la circulation dans la ville de Casablanca (+ 12,43 % en 2017), et par voie de conséquence des accidents avec le tramway (+ 4,13 % en 2017), le plan d’actions prévoit trois initiatives :

L’identification des zones les plus accidentogènes pour améliorer la sécurité avec de nouveaux aménagements urbains, notamment au niveau des ronds-points ;

L’organisation des réunions mensuelles « sécurité » entre la Police, Casa Transports et RATP Dev Casablanca ;

Programmer une campagne de sensibilisation dans les écoles auprès des plus jeunes.

Malgré la hausse des accidents, le tramway de Casablanca reste le moyen le plus sûr pour se déplacer en ville. Il est même une référence à l’international : le taux moyen annuel d’accidents à Casablanca est de 0,40/10 000 km, soit un taux plus faible que les standards UITP (0,45 accidents/10 000 km).

Par ailleurs, le taux moyen annuel de fraude, est de 0,25%, soit un taux plus faible qu’à Bruxelles, Londres et New York, où ce taux dépasse les 5% voire 10%.

Les Casablancais moins vigilants

Intégré à la vie des Casablancais, le tramway ne fait plus l’objet de toutes les attentions, selon le CNPAC, Casa Transport et RATP DEV. Les représentants de ces organismes notent l’apparition de comportements de défiance de la part des piétons, automobilistes et motocyclistes, ainsi que la multiplication des comportements de transgression du code de la route. Le nombre des accidents en 2017 a atteint 126, contre 121 l’année dernière.

Des accidents dus à un manque d’attention

Tous les accidents ont pour origine un manque d’attention des automobilistes, des deux-roues et des piétons qui ne respectent pas le code de la route et la signalétique du tramway. Feu rouge ou stop non respecté, changement brusque de direction ou encore traversée de voie sans regarder sont autant de comportements à risque mettant en danger l’automobiliste, le cyclomotoriste, le piéton mais aussi le conducteur du tramway et tous les passagers à bord des rames.

Annuellement, les accidents de tramway coûtent 12 MDH à la ville de Casablanca. De plus, ils privent souvent pendant plusieurs heures les Casablancais de la régularité d’un moyen de transport qui accueille chaque jour près de 140 000 voyageurs. En 2016, une rame a été percutée par une bétonneuse et a été immobilisée pendant plus d’un an, faisant plusieurs blessés graves. Cette rame, selon RATP DEV, aurait pu parcourir 130.000 kms et transporter plus d’un million de voyageurs.

Quelles sont les zones accidentogènes à Casablanca

Selon Youssef Draiss, Directeur général de Casa Transports, les zones accidentogènes sont localisés dans l’axe Sidi Moumen -Hay Mohammadia, centre-ville, ainsi qu’au niveau du boulevard Abdelmoumen et la zone de Sidi Maarouf.

La rame de tramway pèse 100 tonnes

Un tramway lancé à pleine vitesse représente une puissance équivalente à celle d’une quinzaine d’éléphants au pas de charge. La campagne lancée par le CNPAC, Casa Transports et RATP Dev Casablanca amène le piéton et tous les usagers de la route à prendre conscience des risques à s’approcher trop près des rames en mouvement ainsi qu’à mieux connaître les contraintes de freinage dues au poids du tramway. La prudence et la vigilance à proximité du tramway et de sa plate-forme s’imposent pour tous les usagers de la route.

Lors de la conférence, les responsables de Casa transports note que la rame de tramway pèse 100 tonnes. À une vitesse de 50 km/h, un tramway a besoin de 120 mètres pour s’arrêter, soit l’équivalent de la longueur d’un terrain de football.

Comment RATP DEV se mobilise pour la sécurité

En lien avec Casa Transports, RATP Dev Casablanca met 300 collaborateurs, soit plus de la moitié de ses ressources humaines, au service de la sécurité des voyageurs et des biens. Le poste de commande centralisé, doté d’un dispositif de 460 caméras de surveillance, bénéficie d’une présence policière 24h/24 et d’une brigade dédiée composée de 40 agents de police.

Le rôle des conducteurs du tramway est essentiel pour assurer la sécurité des passagers. En 2016, RATP Dev Casablanca a créé ITKAN, un outil de management de la performance inédit au sein du groupe RATP. Cette solution innovante analyse les données brutes de conduite afin de corriger et ajuster les écarts des conducteurs au moyen de plans de formation et d’amélioration ciblés.

