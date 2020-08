PARTAGER Accident de la route à Agadir : 12 morts et 36 blessés

Un total de douze personnes, dont une fillette, ont trouvé la mort et 36 ont été blessées, dont six grièvement, dans un accident de la route, survenu mardi matin sur la route nationale N°1 au niveau du Douar Imzi, relevant de la commune d’Imsouane, lorsqu’un autocar assurant le transport des passagers entre Casablanca et Tan-Tan a été renversé.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour prodiguer les premiers soins et transférer les victimes à l’hôpital, a-t-on appris auprès des autorités locales de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les tenants et aboutissants de cet accident et arrêter les responsabilités, a-t-on précisé de même source.

Selon les données préliminaires, l’excès de vitesse serait à l’origine de cet accident, a-t-on ajouté.

LNT avec Map