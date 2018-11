PARTAGER Accident d’avion en Indonésie : L’une des boîtes noires a été récupérée

L’une des deux boîtes noires de l’avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui s’est abîmé en mer lundi avec 189 personnes à bord a été retrouvée, a annoncé jeudi le patron du Comité national de la sécurité des transports.

« Nous avons trouvé l’une des boîtes noires », a déclaré à l’AFP Soerjanto Tjahjono. « Nous ne savons pas si c’est le FDR (qui enregistre les paramètres de vol) ou le CVR (qui enregistre les sons dans le cockpit) ».

L’armée indonésienne avait annoncé mercredi avoir peut-être localisé l’épave de l’avion, grâce à des sonars. Pour récupérer les deux boîtes noires de l’appareil, un millier de personnes ont été mobilisées, dont des dizaines de plongeurs, de même que des hélicoptères et des bateaux.

Le Boeing 737 MAX 8 de la compagnie à bas coût Lion Air, entré en service il y a seulement quelques mois, a disparu en mer de Java lundi. Peu auparavant, l’équipage avait demandé au contrôle aérien l’autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ.

Il avait pour destination Pangkal Pingang, localité de transit pour les touristes désireux de profiter des plages de l’île voisine de Belitung.

Les autorités, qui ont exclu la possibilité de retrouver des survivants, ont annoncé que près de 50 sacs mortuaires contenant des membres humains ont été remplis. Les dépouilles sont envoyées à l’hôpital pour des tests ADN.

Fait inhabituel, le ministre des Transports a pris la décision d’ordonner le limogeage de personnels de Lion Air. « Aujourd’hui, nous allons relever le directeur technique de Lion de ses fonctions et le remplacer par quelqu’un d’autre, de même que les techniciens » ayant donné leur feu vert au décollage de l’appareil, a déclaré Budi Karya Sumadi.

– Réputation d’insécurité –

Il a expliqué plus tard que cela permettrait de libérer le directeur technique pour qu’il puisse aider l’enquête.

Selon Lion Air, l’appareil avait été mis en service en août. Le pilote et le copilote totalisaient plus de 11.000 heures de vol et avaient passé récemment des examens médicaux et des tests de dépistage de drogue.

La compagnie, qui a été impliquée dans plusieurs incidents dont le plus grave, en 2004, avait fait 26 morts, a reconnu que l’avion avait subi un dysfonctionnement technique sur un vol précédent. Des questions se posent sur l’éventualité de défauts spécifiques à ce nouveau modèle d’avion, dont de possibles problèmes de mesures de l’altitude et de la vitesse.

L’accident aggrave en tout cas la réputation d’insécurité du secteur aérien indonésien qui est en pleine croissance. Des compagnies indonésiennes ont été un temps interdites de ciel européen et américain.

L’archipel d’Asie du sud-est, qui compte 17.000 îles et îlots, est très dépendant des liaisons aériennes et les accidents sont fréquents.

Boeing avait suspendu la sortie du 737 MAX l’année dernière juste avant sa première livraison commerciale, évoquant un problème de moteur.

Boeing et l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB) participent à l’enquête.

LNT avec Afp