Une convention de partenariat pour faciliter l’accès des jeunes marocains bénéficiaires du « Pass Jeunes » au logement du groupe Al Omrane, a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et le groupe Al Omrane.

Paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim et le président du directoire du Holding Al Omrane, Housni El Ghazaoui, cette convention vise à permettre aux jeunes marocains munis du « Pass Jeunes », résidant au Maroc ou à l’étranger, de bénéficier d’une réduction de 5% sur tous les projets immobiliers du Groupe (appartements ou terrains), en plus d’une remise supplémentaire de 2% en cas d’offres.

A cette occasion, M. Bensaid a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre de l’élargissement des services offerts par le « Pass Jeunes », généralisés à l’échelle nationale pour couvrir, outre les services culturels, sportifs, sanitaires et de transport, de nouveaux services en matière de logement.

En vertu de cette convention, a-t-il poursuivi, les jeunes marocains bénéficieront de remises importantes allant jusqu’à 5% du prix d’achat, soit une réduction de 15.000 dirhams, pouvant dépasser 100.000 dirhams, contribuant ainsi à faciliter l’accès des jeunes au logement.

Cet accord offre également des opportunités de stages au sein du Groupe Al Omrane, pour permettre aux jeunes d’acquérir une expérience pratique et de renforcer leur intégration au marché du travail, a ajouté le ministre, précisant que cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre d’une politique gouvernementale intégrée qui répond aux aspirations de la jeunesse marocaine.

Pour sa part, M. Benbrahim a souligné que le ministère contribue à ce programme à travers des avantages incitatifs aux jeunes, dont des réductions sur les prix des logements et des opportunités de stages au sein du Groupe.

Des concours seront également organisés au profit des jeunes qui soumettront leurs projets innovants dans le domaine de l’habitat, à même de contribuer, par leurs idées et leurs créativités, à la promotion de ce secteur vital, a ajouté le ministre.

De son côté, M. El Ghazaoui a affirmé que cet accord s’inscrit dans le cadre l’engagement du Groupe pour soutenir les jeunes, par des réductions sur le logement et des stages au sein de ses différentes agences à l’échelle nationale, reflétant ainsi son adhésion aux efforts nationaux visant l’autonomisation et la qualification des jeunes.

Les projets concernés, comprenant des terrains et des appartements qui seront accessibles aux jeunes marocains pour bénéficier de cette offre, sont répartis entre les différentes régions et provinces du Royaume dans les régions de Fès, Ifrane, Meknès, Aïn Taoujdate, Tamesna, Tiflet, Salé, Kénitra, Sidi Slimane, Mohammedia, Bouznika, Casablanca, Bouskoura, Sidi Hajjaj, Tit Mellil, Mediouna, Settat, El Brouj, Had Soualem, Laâyoune, Bouizakarne, Boujdour, Oujda, Alaroui et Midelt.

Ils concernent également les régions de Boudnib, Boumalne Dadès, Ouarzazate, Fkih Bensalah, Taddark, Khouribga, Béni Mellal, Sidi Jaber, Dar Ould Zidouh, Imlil, Foum Oudi, Ouaouizeght, Boulanouare, Kasba Tadla, Charafat, Al Hoceima, Fnideq, Tétouan, Ksar El-Kébir, Youssoufia, Sidi L’Mokhtar, Sidi Bou Othmane et Tamansourt.

