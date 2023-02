La succession des crises a révélé la nécessité de transformer le système alimentaire et d’investir davantage dans la résilience pour atteindre la sécurité alimentaire, a souligné le secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach.

S’exprimant, mardi à Rabat, à l’ouverture des travaux de la 16è session plénière solennelle annuelle de l’Académie Hassan II des sciences et techniques sous le thème « Souveraineté et sécurité alimentaires du Maroc : Rôle de la Science et de l’Innovation », M. Arrach a énuméré plusieurs crises qui affectent la sécurité alimentaire, dont la crise sanitaire, la récession économique, l’inflation, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la baisse des ressources en eau, l’augmentation des coûts de production et des prix alimentaires, ainsi que la baisse du pouvoir d’achat des ménages.

La souveraineté alimentaire repose sur des politiques adéquates mises en œuvre de manière responsable, participative et inclusive, la réalisation de la sécurité hydrique et énergétique et l’investissement dans la formation, la recherche et l’innovation qui sont le moteur de la transformation des systèmes alimentaires, a fait savoir M. Arrach dans une allocution au nom du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, sur la consolidation de la sécurité et de la souveraineté alimentaires au Maroc.

Mettant en avant les principaux leviers de transformation pour assurer la sécurité alimentaire, le responsable a cité notamment l’investissement public agricole pour créer une dynamique économique agricole et rurale, l’investissement privé permettant de moderniser les exportations, d’adopter la technologie et d’améliorer la productivité, le financement et incitation et le partenariat public-privé.

De même, a-t-il dit, le commerce international et son bon fonctionnement sans barrières est vital pour la sécurité alimentaire, dans la mesure où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont devenues très interdépendantes les unes des autres.

Et M. Arrach de soutenir que la libéralisation des échanges accroît la croissance économique en termes d’emploi, de revenus et d’inclusion des femmes, affirmant que le bon fonctionnement des marchés mondiaux, loin de la spéculation, contribue fortement à atténuer la volatilité des prix des produits et des intrants.

Organisée avec la Haute bénédiction de SM le Roi Mohammed VI, la séance plénière solennelle 2023 de l’Académie Hassan II des sciences et techniques connaît la participation des membres de l’Académie et d’éminentes personnalités scientifiques invitées, du Maroc et de l’étranger, qui animeront les travaux des différentes séances, notamment du Brésil, de France, de Chine, du Canada et de la FAO.

Le sujet retenu pour cette session, qui se poursuit jusqu’au 23 février, concerne particulièrement l’agriculture marocaine qui s’inscrit dans une longue histoire, ponctuée d’innovations et d’adaptations successives dont le rythme s’est accéléré pendant les dernières décennies, et qui suscite aujourd’hui des préoccupations variées (économiques, sociales, scientifiques, culturelles et environnementales) notamment en raison du changement climatique et de la problématique des ressources naturelles (eau, sols et biodiversité).

