Absa déploie PowerCARD à travers l’Afrique

HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, annonce la finalisation du projet de modernisation de la plateforme d’acquisition pour la gestion des opérations africaines d’Absa en dehors de l’Afrique du Sud («ARO»).

C’est en juillet 2019 qu’a commencé ce projet de transformation avec HPS, en remplacement du switch d’acquisition existant par PowerCARD pour huit pays où Absa opère à travers le continent africain – Botswana, Kenya, Ile Maurice, Zambie, Tanzanie, Ghana, Ouganda et Seychelles.

Les succursales d’Absa ont ainsi remplacé leur ancienne plateforme d’acquisition et de règlement commerçants par la solution PowerCARD dont la mise en œuvre a été terminée en mars 2020.

« L’industrie du paiement en Afrique présente un énorme potentiel. Grâce aux paiements électroniques, nous visons à offrir des services financiers à un plus grand nombre de personnes non bancarisées et sous-bancarisées, à réduire les coûts de transaction et à améliorer l’expérience des clients. Il s’agit d’un investissement important engagé dans le cadre de notre projet pour transformer la capacité de paiement de notre Groupe », a déclaré Vimal Kumar, Chief Executive – Retail & Business Bank à Absa ARO.

« Les banques et institutions financières recherchent aujourd’hui des fournisseurs prêts et investis afin de les aider à déterminer la meilleure voie à suivre en matière de paiement électronique. Être en mesure d’accepter le paiement des clients par le biais des technologies les plus récentes est fondamental pour la fidélisation des clients, en particulier dans les marchés émergents comme l’Afrique où ce secteur est de plus en plus numérisé », selon Sebastien Slim – Directeur régional à HPS.

« En choisissant PowerCARD, nos partenaires ont sélectionné une plateforme de paiement qui leur permet d’être plus compétitifs et de mieux se positionner dans un monde bancaire numérique, moderne et en perpétuelle mutation, et ce grâce à une plateforme de traitement des transactions qui permettra à la banque de fournir des solutions innovantes de paiement répondant aux exigences croissantes des clients », dixit M. Slim.

« La nouvelle plateforme unique a pu consolider nos capacités de switching et de règlement et réduire nos coûts de service, tout en améliorant la stabilité du système et l’expérience client. Quant à la conformité aux spécificités réglementaires de chaque pays, la plateforme Contact presse HPS communication@hps-worldwide.com permet de fixer des rôles d’accès par pays, et c’est cette vue privilégiée qui permet à chaque pays de gérer ses propres contrôles opérationnels », a déclaré Vanessa Olver, Chief Separation Officer à Absa, ARO.

LNT avec CdP