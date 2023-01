La galerie Abla Ababou à Rabat accueille, du 28 janvier au 30 mars 2023, « Lost in Morocco », l’exposition photographique de Hakim Benchekroun.

« Lost in Morocco » est la première grande exposition individuelle consacrée aux travaux de Hakim Benchekroun. A la façon d’un anthropologue, Hakim se plonge dans les archives et l’histoire du Maroc, sillonnant ses routes, afin de retrouver ces endroits rayés de nos mémoires et des cartes géographiques. Ses périples sont jonchés de rencontres et d’heureux hasards… Un monde disparu, chargé de mélancolie que ressuscite l’œil aguerri du photographe dont la formation d’architecte façonne également le travail.

Mais la photographie ne semble être qu’un prétexte pour partager sa réflexion et son regard sur un patrimoine en voie de disparition. Il n’hésite pas à utiliser la vidéo et tant d’autres procédés.

« Souvent, Hakim Benchekroun aime rapprocher son travail d’un cabinet de curiosités. Nul souci chez lui de classifier quelque style que ce soit, d’inventorier les différentes fonctions échues à telle construction. Les faits sont là comme des indices offerts en pâture à un détective privé », résume le journaliste et critique d’art Olivier Rachet.

