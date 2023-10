Spécialisée dans la gestion d’actifs liés à l’aviation, ABL Aviation vient de livrer un nouvel A321neo à la compagnie aérienne Pegasus Airlines. La transaction a été financée par le biais de la structure de bail opérationnel japonais avec option d’achat (JOLCO). Il s’agit du cinquième appareil de même type à avoir été livré par ABL Aviation à Pegasus Airlines, alors que deux autres livraisons sont prévues avant la fin de l’année 2023.

Pour Ali Ben Lmadani, PDG d’ABL Aviation, la série de transactions que l’entreprise a paraphées ces dernières années avec cette compagnie aérienne de renom témoigne de la teneur de son engagement qui consiste à créer des solutions financières sur mesure pour ses partenaires : ‘‘ Nous travaillons pour permettre à ces derniers d’acquérir des aéronefs de pointe et d’agrandir leur flotte avec des appareils encore plus respectueux de l’environnement. C’est dans cet objectif que nous ne cessons de développer des solutions de financements toujours plus innovantes et mieux adaptées. Cette stratégie que nous prônons reflète plus que jamais notre vision pour un avenir encore plus durable, de même qu’elle s’aligne parfaitement avec les objectifs de croissance et de durabilité fixés par nos partenaires’’.

Pour rappel, en avril 2020, la société avait opéré la livraison historique d’un premier A321neo à Pegasus Airlines. Il s’agissait alors de la première livraison à distance d’un avion de ligne de l’histoire de l’aviation, mais aussi du premier avion à avoir été financé par le biais de la structure JOLCO avec dette garantie par ACG : ‘‘ Ces initiatives pionnières témoignent plus que jamais de l’ambition inlassable que nourrit ABL Aviation pour révolutionner les méthodes traditionnelles en matière de livraison d’aéronefs’’, dit-on auprès de l’entreprise qui explique que l’option pour l’A321neo, fer de lance de la famille A320neo d’Airbus, a fait l’objet de plus de 5 400 commandes mondiales jusqu’en septembre 2023. Et de poursuivre que cet appareil est doté d’une motorisation moins gourmande en carburant et moins émettrice de CO2 (ses émissions sont 20 % plus réduites par rapport aux avions classiques de même catégorie)…

H.Z

