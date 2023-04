Abderrahman Zahid, originaire de Marrakech, a eu l’idée du projet Tawjeeh du fait de ses difficultés personnelles à trouver une carrière appropriée. Ne trouvant pas de détails en ligne, et en l’absence d’une plateforme qui rassemblerait toutes les informations essentielles en un seul endroit et les rendrait accessibles, il a décidé de prendre les choses en main après ses études.

Ayant étudié à Chypre, à l’aide d’une bourse complète, où il a été président de la Société des étudiants marocains pendant deux ans à l’Université de la Méditerranée orientale, il est rentré au Maroc et a fondé Tawjeeh Consulting en 2019. Tawjeeh est devenu un bureau de conseil de premier plan dans le domaine de l’éducation après une rencontre avec l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, M. Said Amzazi.

Après deux ans de travail acharné et de planification, Tawjeeh a lancé en 2023 sa plateforme Tawjeeh Sup après avoir reçu un financement de l’INDH (Initiative nationale pour le développement humain). Tawjeeh Sup veut résoudre le problème de l’orientation au Maroc en fournissant une plateforme tout-en-un qui guide les étudiants marocains et les aide à prendre des décisions éclairées sur leur parcours.

La plateforme est également la première au Maroc à donner aux étudiants marocains l’accès à des tuteurs et des conseillers en ligne. Elle leur donne également accès aux écoles et universités publiques marocaines, aux bourses d’études et autres. M. Zahid nous apporte quelques précisions en répondant à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Racontez-nous la création de votre entreprise, comment avez-vous été soutenus et financés ?

Abderrahman Zahid : Nous avons été incubés (2 ans après le démarrage de notre projet) par Emerging Business Factory à Marrakech et par 1000 Fikra. Nous avons reçu 200 000 Dhs de l’INDH en 2020-2021. 60% de ce financement a été utilisé pour construire la plateforme de Tawjeeh Sup. Nous avons également reçu 200 000 dhs de 1000 Fikra, ce qui nous a aidé à étendre nos opérations au-delà de Marrakech dans 4 autres villes : Rabat, Casablanca, Oujda et Tanger.

En ce qui concerne la rencontre avec M. Amzazi, il souhaitait rencontrer l’équipe de Tawjeeh pour découvrir les solutions innovantes que nous proposons et la façon dont nous avons réussi à créer notre propre méthode d’orientation qui a aidé plus de 45 000 étudiants à ce jour. Nous travaillons toujours sur notre collaboration avec le ministère de l’éducation, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, mais nous sommes sur le point de créer une collaboration conjointe pour déployer nos solutions et recommandations dans le système éducatif marocain.

Quels sont les principaux défis auxquels vous avez dû faire face en tant que startup ?

Les principales difficultés que nous avons rencontrées se sont produites pendant la crise Covid, lorsque notre entreprise a dû fermer et que nous n’avions pas d’autre solution que d’innover avec une nouvelle façon d’atteindre les étudiants. C’est là que nous avons décidé de nous concentrer sur les plateformes de médias sociaux, ce qui nous a permis d’atteindre instantanément des centaines de milliers d’étudiants.

Parlez-nous de la plateforme Tawjeeh Sup, et de ce qu’elle a changé au niveau de votre offre.

Ce que nous proposions avant, c’était de fournir des services de conseil et d’orientation de manière traditionnelle, soit par des visites au bureau, soit par Whatsapp, Google Meet ou Zoom. Ce que la plateforme apporte, c’est une application web permettant aux étudiants d’accéder à des milliers de ressources, de vidéos, de formations, de bourses et d’écoles au Maroc et hors du Maroc. Nous rassemblons toutes ces fonctionnalités dans une plateforme, une sorte de compagnon de l’étudiant… L’objectif est d’être en mesure d’augmenter considérablement notre impact et d’atteindre 120 000 étudiants marocains d’ici 2025. La plateforme aide également les étudiants à se connecter directement avec des consultants et des conseillers, et même avec d’anciens étudiants qui ont étudié dans une école/université particulière qui intéresse un prospect.

Quel est votre bilan à l’heure actuelle ?

Nous avons aidé plus de 1400 étudiants à accéder à des universités à l’étranger dans les destinations suivantes : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Chine, Chypre, etc. Les 43 600 étudiants restants ont bénéficié de nos services de conseil gratuits au cours des 4 dernières années. Nous avons réussi à aider en moyenne 800 étudiants par mois.

Propos recueillis par Hamza Elgoumhi

