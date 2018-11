PARTAGER Pour Abdellatif Zaghnoun, le Maroc manque de choix de produits d’épargne

La CDG et le Groupe Barid Al Maghrib ont organisé, mercredi 31 octobre à Rabat dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l’Épargne, une conférence portant sur la thématique « Épargner, une nécessité pour construire l’avenir » confirmant la dimension cruciale de l’épargne, tant pour les économies nationales que pour les particuliers. Lors de cette journée, les principaux acteurs de l’épargne et de l’inclusion financière nationale sont ainsi revenus sur le rôle et l’intérêt crucial de l’épargne dans l’économie nationale, car source d’une croissance solide, stable et durable. Cette sensibilisation intervient dans un moment d’autant plus particulier que le besoin réel de financement moyen de l’économie nationale représente 11% du PIB du Royaume. A cette occasion, le DG de la CDG, Abdellatif Zaghnoun, a préféré commencer par rappeler que cette manifestation, dont la première édition remonte à 1924 à l’occasion de la tenue du 1er congrès international des caisses d’épargne à Milan, est célébrée pour la première fois au Maroc. Et que déjà, en 1925, a-t-il ajouté, les représentants des caisses d’épargne de 29 pays avaient souligné le rôle prépondérant que joue l’épargne pour les économies nationales et se sont accordé sur la nécessité de réfléchir aux meilleurs moyens de la mobiliser, la sécuriser et la pérenniser.

Il a aussi précisé que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) constitue pour les Pouvoirs Publics un organisme de sécurisation de l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des dépôts. ‘‘Ce sont, entre autres, les réserves de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, les comptes de la Caisse d’épargne nationale, les fonds de consignation, les fonds des professions juridiques et les fonds de garantie… Depuis sa création en 1959, la CDG a été mandatée pour gérer les excédents de la Caisse d’épargne nationale (CEN) dont la collecte a été confiée à Poste Maroc… La CDG et Poste Maroc ont ainsi noué un partenariat stratégique visant à œuvrer pour le développement de la CEN dans l’objectif de mobiliser une épargne de long terme’’, a expliqué M.Zaghnoun, pour qui ce partenariat a connu un vrai succès comme en témoigne le nombre croissant de clients de la CEN, qui avoisine 4,5 millions, et la part de marché qui est de l’ordre de 20%.

‘‘De ce fait, la CEN est considérée parmi les produits d’épargnes les plus dynamiques à l’échelle nationale jouant un rôle important dans la promotion de l’inclusion financière et de la bancarisation’’, a-t-il dit. Toutefois, a tenu à rappeler le patron de la CDG, malgré les progrès considérables réalisés en matière de promotion de l’épargne, il y a lieu de faire le constat que le niveau actuel de cette dernière a connu un certain tassement, autour de 27-28%, ce qui n’est guère suffisant pour répondre aux besoins de financement de l’économie.

Ainsi, les chiffres disponibles au titre de l’année 2018, montrent que le taux d’épargne nationale a baissé de 28,7% du PIB en 2016 à 28,3% en 2017 et s’établirait à 28% en 2018. Mais la question qui se pose aujourd’hui, d’après lui, est de savoir comment réduire l’écart grandissant entre l’épargne (en particulier interne) et l’investissement pour faire face aux besoins de financement de l’économie ? A titre comparatif, a poursuivi M. Zaghnoun, « l’épargnant dispose d’un choix assez large de produits d’épargne dans les pays développés contrairement au choix réduit dans notre pays ».

Toutefois, le DG de la CDG a saisi cette occasion pour annoncer le lancement d’un nouveau produit d’épargne signé CDG/Al Barid Bank, à savoir « Sakane Tawfir », dont son lancement effectif a été donné ce jour même. Il s’agit d’un nouveau produit d’épargne qui est lancé dans l’environnement de la Caisse d’Epargne Nationale, destiné à une clientèle à revenu irrégulier. Ce produit permettra à cette population-cible de constituer une épargne progressive selon sa capacité d’épargner lui permettant également d’acquérir ou de construire un logement.

H.Z