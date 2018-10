PARTAGER Abdellatif Jouahri primé à Bali

Le gouverneur de Bank Al Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a été primé samedi à Bali, en tant que l’un des meilleurs gouverneurs des banques centrales au monde.

Lors d’une cérémonie organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (BM-FMI) qui se tiennent du 08 au 14 octobre courant au niveau de l’île indonésienne de Bali, M. Jouahri s’est vu octroyer un trophée, avec la note « A », soit la plus haute distinction décernée, selon le « Central Banker Report Cards 2018 », classement annuel établi par le magazine américain spécialisé « Global Finance ».

Le gouverneur de la Banque centrale du Maroc qui se place pour la deuxième année consécutive au sommet de la liste du classement au même titre que cinq autres gouverneurs de banques centrales, s’est dit honoré, par ce prix qui constitue, selon lui, une preuve éloquente et une parfaite reconnaissance pour les réalisations de Bank Al Maghrib et le bon accomplissement de ses missions conformément aux normes et standards internationaux.

Plus tard dans la soirée, M. Jouahri a raflé un deuxième prix. Il s’agit bien du titre du meilleur gouverneur de Banque centrale en 2018 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), attribué par le journal Global Markets.

« Ces deux prix viennent couronner le travail consenti par toute la banque centrale du Maroc », a relevé le gouverneur de BAM, dans une déclaration à la MAP, notant que l’institution monétaire continuera à œuvrer en faveur de la promotion de la situation financière et économique du Royaume.

En lui octroyant le trophée, Toby Fides, rédacteur en chef du journal financier Global Markets, a mis en avant le parcours distingué de M. Jouahri, notant que le gouverneur de la banque centrale marocaine a fait preuve de rigueur en matière de la politique monétaire mise en œuvre au niveau du Royaume.

« M Jouahri a su grâce à des politiques monétaires aussi appropriées qu’adaptées préserver la stabilité des prix au Royaume », a relevé M. Fides dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de remise des prix.

Par ailleurs, M. Abdellatif Jouahri a fait le déplacement à Bali pour prendre part aux assemblées annuelles du BM-FMI, notamment la réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI) tenue dans le même cadre. Organisées du 08 au 14 octobre à Bali en Indonésie, les assemblées annuelles du BM-FMI constituent un rendez-vous privilégié sur l’échiquier financier et économique mondial. Des experts internationaux et responsables gouvernementaux ont discuté, tout au long de la manifestation, de la conjoncture internationale, tout en donnant une évaluation pour une économie mondiale en berne plombée par les tensions sino-américaines et l’effondrement de plusieurs devises des économies émergentes.

LNT avec MAP