Le Maroc est fortement engagé en faveur de la décarbonation du secteur des transports, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

Les ambitions du Maroc en matière de développement durable sont « très élevées », a ajouté M. Abdeljalil qui s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre organisée dans le cadre d’une coopération avec le Forum International des Transports (ITF), sous le thème « Décarboner le secteur des transports dans les économies émergentes ».

Lors de l’atelier inaugural sur la décarbonation des transports au Maroc, le ministre a relevé dans ce sens que la performance de l’économie nationale, la qualité de vie de citoyens, l’inclusion sociale et l’attractivité touristique dépendent fortement d’une mobilité performante et propre.

Par conséquent, a-t-il dit, l’adaptation des infrastructures et des systèmes de mobilité aux nouvelles conditions climatiques est indispensable pour assurer le fonctionnement du transport et prévenir des pertes économiques voire des catastrophes humanitaires.

Selon le ministre, cette rencontre se veut une plateforme d’échange entre les participants autour des scénarios envisageables pour la décarbonation des transports, surtout dans le contexte actuel marqué par les effets ressentis du changement climatique sur le globe et les circonstances économiques compliquées suite aux crises successives que connait le monde d’une manière générale.

De son côté, le secrétaire général de l’ITF, Young Tae Kim, a relevé que le Maroc, en tant que carrefour stratégique en matière de commerce et de transport international, constitue un acteur clé dans les contextes régional et mondial.

L’approche proactive du Maroc a été établie pour soutenir le secteur du transport, a-t-il dit, faisant savoir qu’à travers cette collaboration, son organisme œuvre à améliorer ce chantier.

En cette période charnière de décarbonation et de reprise économique, a-t-il soutenu, « notre projet de développer des voies de décarbonation pour le transport des voyageurs est d’une importance plus cruciale que jamais », relevant que le paysage politique actuel renforce la nécessité de mettre en place un système de transport à faible émission de carbone afin de réduire la dépendance de celle-ci.

Placé sous le thème « Décarboner le secteur des transports dans les économies émergentes », cet événement de trois jours discute des résultats préliminaires du processus de simulation des politiques publiques actuelles de décarbonatation du secteur des transports au Maroc, ainsi que la formation aux outils de simulation utilisés.

La rencontre constitue une occasion d’échanger avec des experts internationaux sur les défis et les opportunités permettant de formuler et développer des mesures ambitieuses pour décarboner les activités de transport.

Au programme de la rencontre figurent des ateliers de formation sur l’utilisation des outils de simulation utilisés par les experts de l’ITF pour déterminer des scénarios de réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier s’est déroulée en présence d’experts, de responsables représentant des départements gouvernementaux et de décideurs locaux, en plus d’universitaires et de représentants de la société civile.

