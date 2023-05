La vision du programme national « Villes accessibles », en cours d’exécution en collaboration avec les collectivités territoriales partenaires, vise à asseoir des modèles de référence pour les accessibilités, conformément aux critères et normes techniques nécessaires, a affirmé, samedi à Boujdour, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre sur le programme national « Villes accessibles », Mme Hayar a indiqué que ce programme sera ensuite généralisé au niveau des villes partenaires et partagé avec les autres collectivités territoriales, urbaines ou rurales, en vue de concrétiser le droit aux accessibilités, consacrer le principe d’égalité des chances et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.

Conscient du rôle de ce programme, le ministère s’engage à contribuer financièrement à l’accompagnement technique en termes de diagnostic et de mise en place des accessibilités nécessaires dans les différents espaces, installations et services publics dans les villes, a-t-elle expliqué, soulignant la nécessité d’œuvrer conjointement pour mener une réflexion autour des solutions innovantes visant à mobiliser des ressources financières durables, étant donné que la mise en place des accessibilités au niveau territorial demeure en deçà des fonds alloués par le budget annuel du ministère.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des dispositions de la constitution, des conventions internationales adoptées par le Maroc et des recommandations du nouveau modèle de développement, vise à sensibiliser les différents acteurs territoriaux et partenaires quant à l’importance de l’accessibilité, en vue de l’intégrer dans les différents projets et programmes liés à l’aménagement, à l’urbanisation et au transport urbain.

Dans cette lignée, la responsable gouvernementale a relevé que le programme national « Villes accessibles » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets structurants, citant à cet égard la politique publique intégrée visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap (2016-2026) et le second plan d’action national (2022-2026), qui contient dans son deuxième axe « un environnement public, accessible et inclusif ».

De même, Mme Hayar a fait savoir que le ministère procédera à la généralisation de ce programme auprès des différents Conseils des préfectures et provinces et attribuera une « Labélisation » à la meilleure collectivité territoriale accessible, pour encourager les acteurs concernés à améliorer les accessibilités, comme étant une base de toute politique de développement inclusif.

A cette fin, le ministère procédera à la mise en place d’un comité ayant une expérience dans le domaine de l’accessibilité pour évaluer et sélectionner la ville inclusive, modèle et accessible qui respecte les critères et normes techniques, permettant aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de participer activement à la vie publique, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, Mme Hayar a rappelé que son département a lancé le concept GISR (Green innovative social regeneration), en tant que mécanisme de régénération sociale verte et innovante visant à créer une nouvelle génération de services sociaux au profit des familles et des personnes en situation difficile et celle en situation de handicap.

En outre, elle a mis l’accent sur la loi N°10.03 relative aux accessibilités, qui définit les conditions et critères d’accessibilité, faisant observer que le ministère œuvre en coordination avec les départements gouvernementaux et les établissements publics concernés pour mettre en place les accessibilités dans les différents projets et politiques publiques.

Elle a aussi rappelé que le Conseil de gouvernement a approuvé récemment le projet de décret n°2.22.800 déterminant les règles du transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ajoutant que ce projet est de nature à permettre à cette catégorie, au moment de leur accès aux services de transport aérien, de jouir d’un ensemble de garanties juridiques dans leur relation avec les transporteurs aériens.

Cette rencontre à laquelle ont notamment pris part le gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, le Directeur de l’Entraide nationale Khattar El Mojahidi et les élus, a été marquée par la présentation du bilan du programme national « Villes accessibles », en présentiel et à distance, en plus des expériences de certaines communes dans la mise en œuvre de ce programme, à savoir les villes d’Oujda, Taza, Kenitra et Casablanca.

A l’issue de cette rencontre, Mme Hayar et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite de terrain à plusieurs projets sociaux, visant l’amélioration de la qualité des services destinés aux femmes, à l’enfance et aux personnes en situation de handicap.

LNT avec MAP

