A quelques jours du 20 mai, le relâchement bat son plein !

A une poignée de jours de la date d’échéance du 2ème round de l’état de siège sanitaire, le désordre est total. Nos villes deviennent de plus en plus difficilement ‘‘confinables’’. Casablanca, comme d’ailleurs les villes de Fès ou encore Tanger, vit ces derniers temps au rythme d’un retour inquiétant de la population dans les différents espaces publics. Surprenant !

À Ain Chock, précisément, on a organisé en ce début de semaine une cérémonie de funérailles de la manière la plus naturelle. Les jeunes casablancais, eux, retrouvent sans le moindre souci les fameux regroupements ‘‘d’Ouled Edderb’’. Les femmes âgées et moins âgées trouvent apparemment du plaisir à faire les courses… chaque jour !

Dans les marchés de poisson de la capitale, on ne peut imaginer à aucun moment que l’on se trouve état de siège sanitaire. Idem pour les autres souikates de fruits et légumes où les marchands, comme d’ailleurs les consommateurs, ne respectent pas la distanciation sociale ou encore le port de masque. Pareil pour les autres mesures d’hygiène sanitaire. A Casablanca aussi, on ose les petites balades, les baignades à Ain Diab ou encore des matchs de foot dans certains quartiers.

En somme, le relâchement dans la capitale économique est manifeste, inquiétant et fait montre d’incivisme flagrant, à travers des comportements d’insouciance et d’irresponsabilité. C’est exactement ce qui est constaté ces derniers temps à Casablanca. Un constat désolant qui pourrait coûter très cher à tout un pays soucieux de reprendre une vie normale le plus vite possible et s’éviter une deuxième vague de contamination dont les conséquences seraient encore plus lourdes à tous les niveaux.

Mais il est quand même important de constater toutefois que certains, pour ne pas dire une bonne partie de la population marocaine, auraient mal compris, semble-t-il, le sens et l’essence des données communiquées sur le Covid-19.

En effet, l’Etat, lui, ne cesse de rassurer sur sa capacité à contrer le virus. Les données communiquées prêtent certainement à l’optimisme : le nombre des cas de décès stagne à 188 depuis le début de la semaine, soit un taux de létalité de 2,9%. A ce chiffre, s’ajoute aussi le nombre des cas de guérisons qui s’élève aujourd’hui à plus de 3131, soit un taux avoisinant 48% du total des cas déclarés positifs à ce jour.

Néanmoins, ces résultats ne devraient en aucun cas être synonymes de relâchement ou d’une quelconque déclaration prématurée de victoire.

Loin de là. Le confinement entré en vigueur depuis plus d’un mois aurait permis au Maroc d’éviter le pire, estimé à 200 décès par jour, selon une déclaration du Chef du Gouvernement Saâd Eddine El Othmani. De plus, aujourd’hui, le Maroc est sur le point d’atteindre la barre des 7 000 cas de contaminations, dont les personnes entre 30 et 50 ans, constituent la plus grande part de contaminés ces derniers temps. Aussi, de nouveaux foyers de contaminations paraissent çà et là. Ainsi, la situation reste inquiétante.

Ce qui veut dire qu’à quelques jours d’un déconfinement tant espéré par les uns et les autres, la possibilité du prolongement de la durée de l’état de siège sanitaire reprend ses droits à cause d’un ‘‘je-m’en-foutisme’’ populaire qui est en train de nullifier les nombreux efforts déployés pour vaincre un ennemi invisible, ravageur et difficile à combattre.

Hassan Zaatit