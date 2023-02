Fort de son engagement volontaire et volontariste pour son Continent d’appartenance, le Maroc continuera, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, d’œuvrer pour le raffermissement d’une politique de coopération agissante et solidaire avec les pays africains frères, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita lors de la 42e session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba.

Intervenant lors de l’examen du Rapport du Comité ministériel de suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, M. Bourita, a souligné que l’Agenda 2063, en tant que plan d’action de l’Union africaine, constitue une feuille de route idoine pour réussir l’intégration économique et le développement durable aspirés par notre continent.

A cet égard, « les leçons tirées de la première décennie de l’Agenda 2063, qui fut une décennie de convergence, ne peuvent que servir à nourrir cette ambition qui nous anime pour la mise en œuvre réussie du deuxième plan décennal, qui se veut une décennie d’accélération », a relevé le ministre.

Toutefois, a noté M. Bourita, la mise en œuvre des aspirations et objectifs de l’Agenda dépend tout d’abord de l’engagement de chaque Etat membre à s’investir pour son implémentation au niveau national.

Dans cette optique, le Royaume du Maroc s’est engagé, depuis son retour à sa famille institutionnelle africaine en 2017, dans la mise en œuvre des aspirations de l’Agenda 2063, a indiqué le ministre.

M. Bourita a souligné à ce titre que le développement durable, dans ses trois dimensions économique, sociale et environnementale, a constitué, depuis le début du siècle, l’objectif centrale des chantiers de réformes engagées par le Royaume du Maroc et appuyées par la consécration de plus d’un tiers de sa richesse nationale à l’investissement dans les secteurs productifs, d’infrastructures économiques, de développement humain, des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de développement urbain.

En outre, et afin d’adapter ces efforts aux changements conjoncturels et aux chocs externes de ces dernières années, le Maroc a initié une panoplie d’actions, à savoir, la mise en place d’un Nouveau Modèle de Développement dont la vision et les objectifs fixés à l’horizon 2035 convergent parfaitement avec les aspirations et les objectifs de l’Agenda 2063, le lancement d’un chantier de généralisation de la protection sociale à l’horizon 2025 et l’élaboration d’un plan de relance économique qui constitue un cadre de renforcement des partenariats entre l’Etat et le secteur privé, favorisant l’implication de ce dernier dans le financement et la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Le ministre a réitéré la détermination du Royaume à oeuvrer avec les pays africains pour réaliser les objectifs « de notre Agenda continental, visant une Afrique dynamique, forte, démocratique et pérenne ».

LNT avec Map

