À la Fac de Droit de Casablanca, Noureddine Bensouda (TGR) apprécie l’Impact de la gouvernance budgétaire de l’Etat sur l’économie

En effet, et comme l’a si bien souligné André Barilari, la LOLF permet « d’identifier les politiques publiques : on a maintenant une liste des politiques publiques, ce sont les programmes. Le budget de l’Etat est structuré en programmes et chaque programme est une politique, avec une stratégie, des objectifs, des indicateurs pour mesurer le progrès sur ces objectifs […] Auparavant, le budget était complétement incompréhensible : on avait des dépenses par nature et non par destination et on ne savait donc pas ce que coutaient les politiques publiques » .