PARTAGER A Dakhla, El Othmani évoque le défi commun de la formation professionnelle en Afrique

Le raffermissement des relations avec l’Afrique en matière de formation professionnelle se veut un défi commun, a indiqué, vendredi à Dakhla, le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant à l’ouverture des travaux du premier Forum africain sur la formation professionnelle, qui se tient à Dakhla les 21 et 22 décembre, sous le thème « Gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l’employabilité et de la compétitivité en Afrique », M. El Otmani a souligné que le Maroc est déterminé à développer et à raffermir les relations qui le lient avec les pays africains frères, et de faire en sorte que l’Afrique soit forte et omniprésente dans l’objectif de bâtir un avenir meilleur au service de tous les Africains.

La présence du Maroc témoigne de l’engagement du Maroc, via toutes ses institutions et instances, à renforcer ses relations avec l’Afrique et à mener une réflexion autour des défis futurs du continent, notamment la croissance démographique qui va crescendo, a-t-il dit.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a évoqué un rapport de l’UNICEF qui a prévoit la multiplication du nombre des habitants du continent qui passerait d’un milliard et 200 millions en 2015 à 2 milliards 400 personnes d’ici 2050, notant que cette augmentation serait accompagnée d’une croissance de besoins inhérents à l’éducation, la formation et l’emploi.

Les mesures et les politiques proactives nécessaires doivent être prises en compte pour relever les différents défis, en particulier ceux liés à la formation professionnelle, faute de quoi l’on fera face à une recrudescence du problème du chômage des jeunes, a-t-il martelé.

Et d’ajouter que le Maroc, qui a signalé auparavant que l’avenir de l’Afrique est tributaire de la satisfaction des aspirations et besoins des jeunes, demeure constamment adhérant à ce chantier.

Ce forum vise à échanger les expériences réussies et débattre des politiques pionnières de notre continent en matière de la formation professionnelle qui est considérée comme l’un des leviers de la formation des jeunes, a poursuivi M. El Otmani, soulignant l’impératif de doter cette formation des moyens à même d’améliorer l’employabilité.

Cette manifestation constitue également une occasion de renforcer davantage la coopération fructueuse et constructive, a-t-il ajouté, notant que la réalisation d’une croissance inclusive et d’un développement durable nécessite des ressources humaines qualifiées qui répondent aux besoins du marché du travail.

La promotion de la formation professionnelle à un processus autonome permettra un accompagnement adéquat et une bonne formation des jeunes qui seront capables d’acquérir de nouvelles capacités et compétences, a-t-il soutenu, notant que ce forum doit en effet traiter des systèmes de la formation professionnelle en Afrique pour permettre le partage des expériences, d’expertises et de soutien technique.

Initié par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce forum, qui s’inscrit dans le cadre de la politique menée par le Souverain, vise à donner une impulsion à la coopération dans l’espace africain et à la coopération Sud-Sud en général.

Plateforme d’échange d’expertise entre les pays participants, cet événement s’assigne comme objectifs principaux de mettre l’accent sur les principes de la gouvernance participative des systèmes de formation professionnelle au service du développement inclusif et de tracer une feuille de route pour instaurer un modèle de partenariat entre les pays africains dans la perspective de favoriser l’accès à la formation, la mobilité et la qualification des jeunes, notamment les populations migrantes.

Approfondir les liens de coopération entre le Maroc et les pays africains, à travers l’opérationnalisation de « l’Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle », une institution de coopération Sud-Sud créée par 15 pays africains dans le cadre d’une convention cadre multilatérale, signée le 18 avril 2017 à Meknès, explorer de nouvelles pistes de coopération multilatérale avec d’autres pays africains et examiner la possibilité de leur adhésion à cette Alliance figurent également parmi les finalités ciblées par cette rencontre.

Ce rendez-vous de deux jours se veut aussi une opportunité pour les professionnels et les experts d’examiner les enjeux et les défis communs liés à la gouvernance de la formation professionnelle en Afrique et son impact sur la valorisation du capital humain.

Les débats qui animeront cette rencontre s’articuleront autour de plusieurs axes, notamment « la gouvernance participative et l’amélioration de la performance des systèmes de formation professionnelle », « l’adéquation formation/emploi : outils et approches », « la formation professionnelle, vecteur d’intégration des populations migrantes et de complémentarité Sud-Sud », « la Coopération multilatérale, clé de voûte de la formation professionnelle à l’échelle continentale » et « l’accompagnement au développement des métiers face aux défis du changement climatique en Afrique ».

LNT avec MAP