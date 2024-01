À Casablanca, les autorités ont mis en œuvre un plan d’action visant à quadriller efficacement l’espace urbain, dans le but de préserver l’ordre public et de garantir la sécurité des citoyens.

Le dispositif de sécurité incluait la mobilisation de ressources humaines et de moyens logistiques importants. Des unités de patrouilles, des motos de gros cylindres, ainsi que des équipes cynotechniques avec des chiens dressés ont été déployées à travers la ville. De plus, des check-points ont été établis aux entrées principales de la ville et sur des axes routiers stratégiques.

La Préfecture de Police de Casablanca a également intensifié la présence policière dans les quartiers populaires et les zones touristiques. Des patrouilles mobiles ont été mises en place pour prévenir les actes criminels et maintenir l’ordre public.

LNT