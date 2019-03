PARTAGER 9ème édition du Congrès National de Médecine du Sport

L’Association Marocaine de Médecine du Sport – AMMS, sous la l’égide du ministère de la santé, tient la 9ème édition du Congrès National de Médecine du Sport, les 8 et 9 mars 2019 au siège du conseil national de l’ordre des médecins à Rabat.

Organisé sous le thème : «la médecine du sport au Maroc: réalités et perspectives», ce congrès qui met l’accent sur les progrès de la médecine du sport au niveau national, passera en revue les difficultés que rencontrent les spécialistes du domaine, et vise une mise à niveau de la profession aux standards internationaux.

Ce rendez-vous national verra la participation de plus de 500 médecins et experts marocains et étrangers, parmi lesquels Dr F. Pilar, médecin chef de la clinique Universitaire du sport à Toulouse, le Dr D. Brauge médecin référent de la fédération internationale de rugby, ainsi que de nombreux médecins marocains spécialistes du sport et ce dans le but de promouvoir un échange d’expériences et une culture de dialogue.

Il est à noter que l’AMMS est l’une des premières associations médicales au Maroc, créée en 1975, ayant pour but de structurer la médecine du sport dans le royaume pour contribuer à son développement conformément aux besoins du pays et améliorer les prestations et les compétences des médecins du sport.

L’AMMS est présidée par le Dr Oussama Boughaleb, et compte parmi ses membres de nombreux médecins renommés dans l’ensemble du royaume.

LNT avec CDP