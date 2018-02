PARTAGER 900 écoles fermées provisoirement à cause des neiges

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi 6 février, que 900 écoles sont provisoirement fermées à cause du mauvais temps, afin de protéger les élèves et les enseignants, rapporte des organes de presse marocains. La plupart de ces écoles sont situées dans les zones rurales et accueillent environ 100.000 élèves.

Ces établissements se trouvent dans les villes suivantes:

– Dans la région Draâ Tafilalet: Midelt, Ouarzazate,Tinghir;

– Région Marrakech-Safi: El Haouz;

– Région Beni Mellal-Khénifra: Khénifra, Beni Mellal, Azilal;

– Région Fès-Meknès: Ifrane;

– Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Al Hoceima et Chefchaouen.

Le ministère annonce également la mise en place de chauffage dans les salles de classe et les internats, de couvertures suffisantes pour tous les élèves des internats, ainsi que le suivi de la situation météorologique.

LNT