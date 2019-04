PARTAGER 7ème Forum de la Mer d’El Jadida, un focus sur nos océans

La 7ème édition du Forum de la Mer a ouvert ses travaux, jeudi soir, au théâtre de la Cité Portugaise d’El Jadida, avec l’objectif de mettre en réseau des acteurs concernés (Experts, politiques et société civile) pour l’échange d’expériences, mais aussi le partage d’expertises et de bonnes pratiques.

Placée sous le thème « L’Océan, source de vie », cette rencontre réunit une pléiade de participants et de personnalités de plusieurs pays, pour explorer l’océan comme espace vivant, comme Mer nourricière et source de vie économique, mais surtout comme source de solutions pour l’avenir de l’Homme. Lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général au secrétariat chargé du développement durable, Mohamed Ben Yahya, a indiqué que le forum de la Mer est un événement non gouvernemental citoyen, félicitant les organisateurs de « cette combinaison entre rencontre d’experts, mais également de grand public, à travers des activités éducatives de sensibilisation pour les scolaires ».Il a, à cet égard, estimé important de joindre les débats d’experts avec un public composé particulièrement de jeunes et d’enfants, des générations qui constituent l’avenir du pays.

Tout en soulignant l’importance du contexte dans lequel se tient ce forum, soit à quelques jours de la journée internationale de la biodiversité, Mohamed Ben Yahya est revenu sur les efforts déployés par son département, après l’adoption de la loi du littoral. »Nous préparons actuellement le Plan National du Littoral (PNL) qui va réglementer l’ensemble des activités au niveau du littoral marocain, ce qui nous permettrait, grâce à des plans régionaux spécifiques de gestion du littoral, de pouvoir mettre en œuvre le fameux principe de gestion intégrée des zones côtières », a-t-il souligné. Dans une déclaration à la MAP, Méhdi Alaoui Mdaghri, président du forum, a indiqué, pour sa part, que »nous œuvrons à travers ce rendez-vous annuel sur la Mer afin de favoriser l’intégration de la notion de développement durable dans les stratégies de développement des zones littorales, créer un espace d’échange et tisser des réseaux entre toutes les parties prenantes ».

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de proposer des solutions concrètes à des problématiques locales, à travers les échanges internationaux de bonnes pratiques, promouvoir les initiatives et projets marocains pour le développement durable de la Mer et du Littoral et sensibiliser le grand public à travers des activités culturelles, sportives et ludo-éducatives, à la richesse et à la fragilité de l’environnement marin et côtier.

La thématique de cette édition constitue également une particularité, relève le président du forum. Outre la décennie bleue de l’UNESCO et la COPE 25 prévue au Chili sous le signe de la « COPE bleue », cette édition s’inspire aussi des objectifs du développement durable (ODD) définis par l’ONU et dédiés aux océans sains et vivants, où toutes les recommandations retenues »nous interpellent à préserver durablement l’océan pour l’avenir et conserver l’océan comme un espace sain et vivant », a-t-il dit. Les organisateurs ambitionnent à travers cette 7ème vague de tisser des liens entre toutes les parties prenantes, afin d’imaginer des solutions opérationnelles à des problématiques locales, à travers les échanges de bonnes pratiques, la promotion de projets et initiatives au plan national, ainsi que la sensibilisation du grand public à la richesse et de l’environnement aquatique et aux menaces qui le guettent. Le programme du Forum, lancé par le vernissage d’une exposition baptisée « L’océan, source de vie », comporte des séances plénières, des ateliers animés par des experts nationaux et internationaux, des conférences, des projections de films, des lectures publiques, et des activités culturelles, sportives et éducatives. En Sept ans d’existence, le Forum de la Mer d’El Jadida, co-organisé par EGANEO, un cabinet de conseil, et l’ONG internationale « Planète Citoyenne », est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer, nationaux et internationaux. Des personnalités publiques, des marins, des pêcheurs, des écrivains, des chercheurs, des étudiants et des industriels s’y retrouvent chaque année et s’y reconnaissent, dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Le forum de la Mer se veut une plateforme internationale de référence pour l’échange et le débat en vue de proposer et d’accompagner la mise en œuvre de solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation des zones littorales.

LNT avec Map