PARTAGER 7e Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire

La ville d’Agadir accueille la 7ème édition du Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire, du 9 au 18 novembre 2018 à la Place Al Amal de la ville d’Agadir, sous le thème : « l’Economie Sociale et Solidaire un défi permanent pour un développement territorial inclusif ».

Cet événement est organisé par le ministère du tourisme du transport aérien de l’artisanat et de l’économie sociale et le secrétariat d’Etat Chargé de l’artisanat et de l’économie sociale, en collaboration avec les partenaires et les acteurs du secteur.

L’objectif à travers ce salon annuel est « d’informer et de communiquer autour des opportunités d’emplois et des richesses générés par l’économie sociale et solidaire, en mettant en valeur sa contribution au développement économique inclusif des femmes et des jeunes. » expliquent les organisateurs.

Cette manifestation se veut aussi un espace de promotion, de commercialisation des produits des coopératives et des associations. C’est également une plateforme d’échange des bonnes pratiques, de partenariat et de coordination, entre les différents acteurs œuvrant pour le renforcement de l’image de l’ESS et l’’accompagnement des activités économiques et sociales génératrices de ressources et de l’auto-emploi.

S’étendant sur 12000 m2, l’événement connaitra une participation de 40 exposants venus de Belgique, du Canada, de France, du Sénégal, d’Espagne et de Tunisie, en plus de 600 exposants des différentes régions et provinces du Royaume. L’évenement qui attend 200.000 visiteurs (professionnels, étudiants, touristes et particuliers), prévoit un programme très riche et varié axé sur : des animations culturelles et folkloriques , des visites de solidarité de la part des représentants des différentes régions, ainsi que des ateliers de formations concernant la gouvernance, la sécurité sanitaire, le renforcement des compétences et le leadership des acteurs de l’ESS, etc.

A l’occasion du salon, des journées d’études scientifiques, animées par des experts et des spécialistes de l’économie sociale et solidaire du Maroc et des pays participants, seront proposées, autour de thématiques relatives au rôle de la formation et de la recherche scientifique dans le développement de l’innovation sociale et entrepreneuriale au milieu des jeunes , du marketing électronique au service de l’économie sociale, etc.

LNT